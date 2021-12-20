Проблему з водою в Криму росіяни хочуть вирішити бурінням свердловин в Азовському морі

Під дном Азовського моря знаходяться величезні запаси води і російські геологи мають намір дістати її звідти і направити в кримський водоканал.
Про це в четвер, 18 березня, повідомив віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін.
Він зазначив, що паралельно ведеться робота з розвідки додаткових джерел води.
Віцепрем'єр пояснив, що це потужний проєкт, який, як очікується, дозволить кардинально вирішити питання із забезпеченням водою всього півострова.
Хуснуллін пояснив, що під дном Азовського моря знаходяться величезні запаси води.
Хуснуллін пояснив, що під дном Азовського моря знаходяться величезні запаси води.
При цьому він також уточнив, що "обсяги цієї води будуть зрозумілі до липня".
Нагадаємо, що в Криму спостерігається критичний брак прісної води, через що обмежують її поставки жителям півострова. Уже пересохло Інкерманське озеро під Севастополем і Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя.
Нагадаємо, що в Криму спостерігається критичний брак прісної води, через що обмежують її поставки жителям півострова. Уже пересохло Інкерманське озеро під Севастополем і Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя.
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