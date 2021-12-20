Проблему з водою в Криму росіяни хочуть вирішити бурінням свердловин в Азовському морі

18:28 18 березень Київ, Україна

Під дном Азовського моря знаходяться величезні запаси води і російські геологи мають намір дістати її звідти і направити в кримський водоканал.

Про це в четвер, 18 березня, повідомив віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін.

"Зараз ведеться активна робота щодо поліпшення водопостачання Криму. Для цього будуються водогони, а також буряться артезіанські свердловини. Ми вже технічно готові запускати Бештерек-Зуйський водовід, а до 15 квітня плануємо відкрити близько п'яти додаткових свердловин", - заявив Хуснуллін на нараді у президента РФ Володимира Путіна.

Він зазначив, що паралельно ведеться робота з розвідки додаткових джерел води.

"Зараз продовжуємо вивчати можливість отримання води з дня Азовського моря. Ми провели певні проєктні роботи і в квітні вийдемо на буріння перших свердловин", - сказав Хуснуллін.

Віцепрем'єр пояснив, що це потужний проєкт, який, як очікується, дозволить кардинально вирішити питання із забезпеченням водою всього півострова.



Хуснуллін пояснив, що під дном Азовського моря знаходяться величезні запаси води.

"Ми в цьому вже впевнені, ключове питання - на якій віддаленості від берега і на якій глибині. Ми зараз якраз з Росгеологією це дуже докладно обговорюємо. Якщо ми там зможемо добути воду за методом видобутку нафти, (...) то ми в кримський водоканал спробуємо подати цю воду", - відповів Хуснуллін на питання президента про можливості методу.

При цьому він також уточнив, що "обсяги цієї води будуть зрозумілі до липня".



Нагадаємо, що в Криму спостерігається критичний брак прісної води, через що обмежують її поставки жителям півострова. Уже пересохло Інкерманське озеро під Севастополем і Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя.