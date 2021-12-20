Пробка з кораблів: Суецький канал заблокований судном, що сіло на мілину

24 березня контейнеровоз застряг в південній частині Суецького каналу, тим самим повністю заблокувавши рух іншим суднам.
Про це повідомляє BBC.
Поки що всі зусилля з розблокування каналу не принесли успіху. Навколо працюють буксири і драги, але Ever Given загруз в піску занадто глибоко.
На думку експертів у сфері судноплавства, якщо в найближчі кілька днів рух каналом не буде відновлено, судноплавні компанії змушені будуть перенаправляти судна в обхід через південну частину Африки, що додасть приблизно тиждень до загального маршруту. Фахівці вже прогнозують світову логістичну кризу через інцидент в Суецькому каналі.
Зараз на місці подій працюють одночасно п'ять буксирів, які намагаються зрушити Ever Given з мілини - при цьому допускається, що на це може піти кілька тижнів.
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