Призовники або контрактники: кого Путін відправить в Таджикистан

Сергій Лавров і Володимир Путін підтвердили готовність Росії допомогти Таджикистану в рамках договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Після цього в Facebook з'явилися пости про те, що російських військовослужбовців вже почали перекидати на базу в Душанбе. Чи йде мова про призовників? - Незрозуміло.
Про це розповіли представники російських організацій «Громадянин і армія» і «Союз комітетів солдатських матерів Росії».
Серед інших про можливу участь російських військових у конфлікті написав в Facebook журналіст Олексій Слащев. Він розповів про те, що тульські десантники пакують рюкзаки «і чекають черги на посадку в літак до Душанбе».
«Там оголошено мобілізацію, набрали 20% - інші в Росії працюють. Цікаво, Лавров добре розуміє наслідки?» - додав він.
Зараз пост Слащева вже недоступний.
На території Таджикистану з 2004 року знаходиться 201-а військова база Росії. Сергій Кривенко, координатор громадської ініціативи «Громадянин і армія» нагадує, що за нормативами Росія має право збільшувати штат на своїх базах. Він вважає реалістичним, що найближчим часом Міноборони направить війська в Таджикистан.
У тому числі мова може йти про військовослужбовців за призовом. Згідно з положенням про проходження військової служби, після первинної підготовки солдати можуть бути залучені для участі в бойових діях.
«До 2008 року у нас основний упор був на військовослужбовців за призовом. Зараз основною бойовою силою є військовослужбовці за контрактом, але повний перехід затягнувся», - вказує Кривенко.
Глава «Союзу комітетів солдатських матерів Росії» Валентина Мельникова переконана - про відправку призовників до Таджикистану не може йти мови. За її словами, з 2014 року до правозахисників не було жодного звернення з приводу вербування призовників.
«Під час конфлікту на Донбасі ми припинили масові спроби вербувати новобранців: напружили військову прокуратуру. Ми тоді були в шоці. Відразу підняли тривогу, коли почали перекидати через Керченську протоку. Ми батьків попереджали, щоб пояснили синам, що потрібно відмовлятися», - розповідає вона.
Зараз для того, щоб відправити призовника на військову базу за кордоном, він повинен укласти добровільний контракт. Втім, Мельникова розповідає, що в середині 2000-х були випадки, коли командир підписував контракт за солдата. «Була програма: від командирів вимагали, щоб було багато контрактників. Вони тоді обманювали призовників, підписували контракт за них. Тепер система набору на контракт діє нормально», - коментує вона.
Зі штатом військовослужбовців на російських базах за кордоном все давно вирішено, вважає Мельникова. У Росії служать 400 тисяч контрактників, яких достатньо для забезпечення потреб в обороні - потреби в призовниках немає.
«Можливо, є зміна: у одних контракти закінчуються, приїжджають інші. Там служить багато місцевих, згідно із законом про військовий обов'язок вони контрактники. Не виключено, що в Душанбе будуть добирати до максимального штатного запасу. І офіцерів відправлять напевно, в тому числі з прикордонної служби», - робить висновок Мельникова.
Нагадаємо, Емомалі Рахмон на засіданні Ради безпеки доручив призвати 20 тисяч резервістів для зміцнення кордону. Прикордонні війська Таджикистану повідомили, що після боїв з прихильниками радикального руху «Талібан» (заборонено в РФ - «МБХ медіа») на територію Таджикистану відступили понад тисячу афганських військових. Під контролем радикального руху «Талібан» уже знаходяться шість районів провінції Бадахшан, а також район Андхой провінції Фарьяб. Керівництво «Талібану» стверджує, що займає 75-80% території Афганістану.
Серед інших про можливу участь російських військових у конфлікті написав в Facebook журналіст Олексій Слащев. Він розповів про те, що тульські десантники пакують рюкзаки «і чекають черги на посадку в літак до Душанбе».
«Там оголошено мобілізацію, набрали 20% - інші в Росії працюють. Цікаво, Лавров добре розуміє наслідки?» - додав він.
Зараз пост Слащева вже недоступний.
На території Таджикистану з 2004 року знаходиться 201-а військова база Росії. Сергій Кривенко, координатор громадської ініціативи «Громадянин і армія» нагадує, що за нормативами Росія має право збільшувати штат на своїх базах. Він вважає реалістичним, що найближчим часом Міноборони направить війська в Таджикистан.
У тому числі мова може йти про військовослужбовців за призовом. Згідно з положенням про проходження військової служби, після первинної підготовки солдати можуть бути залучені для участі в бойових діях.
«До 2008 року у нас основний упор був на військовослужбовців за призовом. Зараз основною бойовою силою є військовослужбовці за контрактом, але повний перехід затягнувся», - вказує Кривенко.
Глава «Союзу комітетів солдатських матерів Росії» Валентина Мельникова переконана - про відправку призовників до Таджикистану не може йти мови. За її словами, з 2014 року до правозахисників не було жодного звернення з приводу вербування призовників.
«Під час конфлікту на Донбасі ми припинили масові спроби вербувати новобранців: напружили військову прокуратуру. Ми тоді були в шоці. Відразу підняли тривогу, коли почали перекидати через Керченську протоку. Ми батьків попереджали, щоб пояснили синам, що потрібно відмовлятися», - розповідає вона.
Зараз для того, щоб відправити призовника на військову базу за кордоном, він повинен укласти добровільний контракт. Втім, Мельникова розповідає, що в середині 2000-х були випадки, коли командир підписував контракт за солдата. «Була програма: від командирів вимагали, щоб було багато контрактників. Вони тоді обманювали призовників, підписували контракт за них. Тепер система набору на контракт діє нормально», - коментує вона.
Зі штатом військовослужбовців на російських базах за кордоном все давно вирішено, вважає Мельникова. У Росії служать 400 тисяч контрактників, яких достатньо для забезпечення потреб в обороні - потреби в призовниках немає.
«Можливо, є зміна: у одних контракти закінчуються, приїжджають інші. Там служить багато місцевих, згідно із законом про військовий обов'язок вони контрактники. Не виключено, що в Душанбе будуть добирати до максимального штатного запасу. І офіцерів відправлять напевно, в тому числі з прикордонної служби», - робить висновок Мельникова.
Нагадаємо, Емомалі Рахмон на засіданні Ради безпеки доручив призвати 20 тисяч резервістів для зміцнення кордону. Прикордонні війська Таджикистану повідомили, що після боїв з прихильниками радикального руху «Талібан» (заборонено в РФ - «МБХ медіа») на територію Таджикистану відступили понад тисячу афганських військових. Під контролем радикального руху «Талібан» уже знаходяться шість районів провінції Бадахшан, а також район Андхой провінції Фарьяб. Керівництво «Талібану» стверджує, що займає 75-80% території Афганістану.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі