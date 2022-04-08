Призовники або контрактники: кого Путін відправить в Таджикистан

14:25 11 липня Київ, Україна

Сергій Лавров і Володимир Путін підтвердили готовність Росії допомогти Таджикистану в рамках договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Після цього в Facebook з'явилися пости про те, що російських військовослужбовців вже почали перекидати на базу в Душанбе. Чи йде мова про призовників? - Незрозуміло.