Визнання штабів Навального екстремістськими матиме наслідки для РФ - Боррель

Євросоюз критикою відреагував на рішення суду РФ визнати штаби Навального екстремістськими організаціями.
Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що це рішення буде мати далекосяжні наслідки для російського громадянського суспільства, опозиції і критиків.
Відповідну заяву в четвер, 10 червня, було опубліковано на сайті зовнішньополітичного відомства ЄС.
Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що це рішення буде мати далекосяжні наслідки для російського громадянського суспільства, опозиції і критиків.
Відповідну заяву в четвер, 10 червня, було опубліковано на сайті зовнішньополітичного відомства ЄС.
"Вчорашнє рішення московського суду про визнання організацій Олексія Навального "екстремістськими групами" знаменує собою серйозні зусилля влади Росії з придушення незалежної політичної опозиції і антикорупційних розслідувань, а також щодо усунення впливу політичних мереж пана Навального напередодні виборів до Державної Думи у вересні", - заявив Боррель.
Він зазначив, що це необґрунтоване рішення підтверджує негативну тенденцію систематичного придушення прав і свобод людини, закріплених в російській Конституції.
"Це рішення буде мати далекосяжні наслідки для російського громадянського суспільства, опозиції і критиків", - зазначив Боррель.
Він також від імені ЄС закликав владу Росії повністю дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і тих зобов'язань, які країна взяла на себе, в тому числі в Раді Європи і ОБСЄ.
Нагадаємо, Мосміськсуд визнав екстремістськими організаціями Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян і штаби політика Олексія Навального.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі