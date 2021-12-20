Щеплення Путіну: президент РФ має намір вакцинуватися однією з трьох російських вакцин

Дмитро Пєсков розповів про наміри Володимира Путіна зробити вакцинацію однією з російських вакцин. Вакцинація російського президента буде не публічною.
Про це повідомляє Газета.ру.
"Ні, йде за графіком робоча зустріч, але ми очікуємо, що до кінця дня він її зробить", - сказав Пєсков.
Представник Кремля зазначив, що глава держави прищепиться однією з російських вакцин.
"Це буде зроблено, щоб не вплинути на графік президента", - зазначив він.
При цьому, за його словами, президент Путін не прихильник вакцинації на камеру, тому журналістам доведеться повірити на слово.
"Ні, йде за графіком робоча зустріч, але ми очікуємо, що до кінця дня він її зробить", - сказав Пєсков.
Представник Кремля зазначив, що глава держави прищепиться однією з російських вакцин.
"Це буде зроблено, щоб не вплинути на графік президента", - зазначив він.
При цьому, за його словами, президент Путін не прихильник вакцинації на камеру, тому журналістам доведеться повірити на слово.
Напередодні Путін розповів, що має намір вакцинуватися від COVID-19. При цьому він назвав вакцинацію росіян завданням номер один.
В цей час в Росії зареєстровано три вакцини - "Супутник V", "КовіВак" і "ЕпіВакКорона".
В цей час в Росії зареєстровано три вакцини - "Супутник V", "КовіВак" і "ЕпіВакКорона".
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