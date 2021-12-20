Щеплення Путіну: президент РФ має намір вакцинуватися однією з трьох російських вакцин

12:11 23 березень Київ, Україна

Дмитро Пєсков розповів про наміри Володимира Путіна зробити вакцинацію однією з російських вакцин. Вакцинація російського президента буде не публічною.
 
Про це повідомляє Газета.ру.

"Ні, йде за графіком робоча зустріч, але ми очікуємо, що до кінця дня він її зробить", - сказав Пєсков.

Представник Кремля зазначив, що глава держави прищепиться однією з російських вакцин.

"Це буде зроблено, щоб не вплинути на графік президента", - зазначив він.

При цьому, за його словами, президент Путін не прихильник вакцинації на камеру, тому журналістам доведеться повірити на слово.
"Однією з трьох [російських вакцин] він прищепиться... Президент робить дуже багато для пропаганди вакцини. А що стосується вакцинації на камери - він не є прихильником", - заявив Пєсков, зазначивши, що Путіну "це не подобається".
Напередодні Путін розповів, що має намір вакцинуватися від COVID-19. При цьому він назвав вакцинацію росіян завданням номер один.

В цей час в Росії зареєстровано три вакцини - "Супутник V", "КовіВак" і "ЕпіВакКорона".