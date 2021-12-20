Щеплені препаратами Pfizer, Moderna і AstraZeneca шведи вимагають матеріальну компенсацію через виниклі у них побічні ефекти після вакцинації. На сьогодні відомо про два летальні випадки.
Про це пише ТАСС.
Громадяни, які домагаються компенсації, були провакциновані COVID-препаратами Pfizer, Moderna і AstraZeneca.
Кампанія з вакцинації в Швеції стартувала наприкінці грудня 2020 року. На сьогодні 16% жителів отримали хоча б одну ін'єкцію.
Кампанія з вакцинації в Швеції стартувала наприкінці грудня 2020 року. На сьогодні 16% жителів отримали хоча б одну ін'єкцію.
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