12:50 09 квітень Київ, Україна

Щеплені препаратами Pfizer, Moderna і AstraZeneca шведи вимагають матеріальну компенсацію через виниклі у них побічні ефекти після вакцинації. На сьогодні відомо про два летальні випадки.

Про це пише ТАСС.

"Ми поки не займаємося наданням будь-якої компенсації. Це вимагає більш тривалого розслідування", - сказав заступник директора страхової каси з питань лікарських препаратів Андерс Хультман.

Громадяни, які домагаються компенсації, були провакциновані COVID-препаратами Pfizer, Moderna і AstraZeneca.



Кампанія з вакцинації в Швеції стартувала наприкінці грудня 2020 року. На сьогодні 16% жителів отримали хоча б одну ін'єкцію.