07:31 31 січня Київ, Україна

Присутність представників приватної військової компанії "Вагнер" на передовій у Донецькій області характеризує, що у збройних сил росії справи погані.



Про це заявив молодший міністр у справах Збройних сил та ветеранів Великобританії Джеймс Хіпі, повідомляє Sky News.

"Присутність ПВК "Вагнер" на передовій на Донбасі явно свідчить про те, наскільки погані справи у президента росії володимира путіна та російських збройних сил", - сказав він.

Представник Шотландської національної партії Дейв Дуган запитав Хіпі, чому уряд надав заморожені активи голові групи ПВК "Вагнер" євгену пригожину.



За словами Дугана, кошти було розморожено, щоб він міг порушити справу проти британського журналіста. Хіпі не зміг відповісти на це питання і переадресував це питання до Мінфіну Британії.



Раніше Міністерство фінансів Великобританії розглядало можливість внесення змін до санкцій, які дозволили засновнику "Вагнера" євгену пригожину, незважаючи на санкції, подати до суду на британського журналіста-розслідувача Еліота Гіггінса.



США визнали ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією та ввели санкції проти голови Татарстану.