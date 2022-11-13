Присутність російських військ створює соціальну напругу у Білорусі

08:29 13 листопада Київ, Україна

У районах Брестської області Білорусі, де розміщуються нові військові Росії, значно посилюється соціальна напруга. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ на своїй Facebook-сторінці в неділю, 13 листопада.

У Брестській області республіки Білорусь, особливо у районах, де розміщуються новоприбулі підрозділи збройних сил Росії, значно посилюється соціальне напруження. Місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання у наметових містечках. Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам Білорусі, які потребують лікування.

Як уже повідомлялося, у Білорусі проводяться заходи щодо підготовки та прийому російського військового контингенту з числа мобілізованих.