Призупинення польотів: Авіакомпанії Європи та США реагують на ситуацію в Ізраїлі

19:27 09 жовтня Київ, Україна

Великі авіакомпанії Європи та США призупинили польоти до Ізраїлю та з Ізраїлю. Десятки рейсів на прибуття та відправлення до тель-авівського аеропорту ім. Бен-Гуріона було скасовано або затримано після початку військових дій у країні.

Про це повідомляє Associated Press.



Американські авіакомпанії American Airlines, United Airlines та Delta Air Lines призупинили польоти після рекомендацій Державного департаменту США щодо подорожей до регіону, посилаючись на можливість тероризму та цивільних заворушень. American Airlines призупинила польоти до Тель-Авіву до п'ятниці.



Авіакомпанія United повідомила, що дозволила два заплановані рейси з Тель-Авіва в суботу та неділю, а наступні рейси до Тель-Авіва будуть призупинені, поки умови не покращаться.



Авіакомпанії в Європі та Азії також призупинили польоти на тлі бойових дій, пропонуючи пасажирам відшкодування та скасувавши плату за перебронювання квитків.



Авіакомпанія Air France заявила, що призупинила польоти до Тель-Авіва "до подальшого повідомлення" після координації з французькою та ізраїльською владою.



Німецька авіакомпанія Lufthansa, яка призупинила польоти до Тель-Авіва, заявила в понеділок, що рішення щодо призупинення рейсів авіакомпанії та дочірніх компаній було прийнято "у зв'язку з все ще незрозумілим розвитком ситуації з безпекою в Ізраїлі та після інтенсивного аналізу ситуації". До групи Lufthansa входять Austrian Airlines, Swiss та Brussels Airlines, а також сама Lufthansa.



Головний перевізник Гонконгу, авіакомпанія Cathay Pacific Airways, заявила, що "у зв'язку з останньою ситуацією в Ізраїлі" вона скасовує свої рейси до Тель-Авіва, заплановані на вівторок і четвер. Компанія пообіцяла, що у п'ятницю вона надасть чергову інформацію перед щотижневим рейсом до ізраїльського міста, який відбудеться у неділю.



Угорська лоукост-компанія Wizz Air заявила, що скасовує всі рейси до Тель-Авіва і назад "до повідомлення".



Рейси також було скасовано британською авіакомпанією Virgin Atlantic. Авіакомпанія British Airways заявила, що планує продовжувати виконувати рейси до Ізраїлю "найближчими днями із зміненим часом вильоту".



Голландський перевізник KLM заявив про скасування рейсів до Тель-Авіва "до середи включно".