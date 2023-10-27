Примус, вербування та тиск: реальність служби у російській армії

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що у росії щомісяця мобілізують 20 000 осіб, використовуючи "різні методи". Ці методи охоплюють примус боржників та представників "неблагонадійних категорій" до військової служби та вербування контрактників.
Одночасно в росії триває планова мобілізація, а також поширена практика «примусового укладання контракту» з колишніми військовослужбовцями, яких викликають під виглядом «перевірки» у військкомати і змушують підписати контракт під загрозою кримінального переслідування та інших заходів покарання.
Юсов підкреслив, що за таких обставин не можна говорити про мотивацію цих людей щодо їхніх переконань чи «патріотизму», особливо коли йдеться про економічно депресивні регіони.
Нагадаємо, офіційні особи США, посилаючись на дані розвідки, ще у серпні оцінювали втрати російської армії у 300 000 осіб. При цьому в США попередили, що втрати росії оцінити складно, оскільки москва їх вперто занижує та ігнорує.
Юсов підкреслив, що за таких обставин не можна говорити про мотивацію цих людей щодо їхніх переконань чи «патріотизму», особливо коли йдеться про економічно депресивні регіони.
Нагадаємо, офіційні особи США, посилаючись на дані розвідки, ще у серпні оцінювали втрати російської армії у 300 000 осіб. При цьому в США попередили, що втрати росії оцінити складно, оскільки москва їх вперто занижує та ігнорує.
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