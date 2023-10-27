Примус, вербування та тиск: реальність служби у російській армії

18:32 23 жовтня Київ, Україна

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що у росії щомісяця мобілізують 20 000 осіб, використовуючи "різні методи". Ці методи охоплюють примус боржників та представників "неблагонадійних категорій" до військової служби та вербування контрактників.

«Йдеться не про добровольців», — наголосив представник Головного управління розвідки.