Примусова праця уйгурів: палата представників США ухвалила закон, що обмежує імпорт товарів із Китаю

Палата представників США ухвалила закон, що обмежує імпорт із китайського регіону Сіньцзян у зв'язку з жорстоким поводженням китайської влади з мусульманською меншиною уйгурів.
Члени палати представників США проголосували за прийняття «Закону про запобігання примусовій праці уйгурів», який вимагає від китайських корпорацій надати докази про те, що будь-які товари, імпортовані з регіону, не були зроблені з використанням примусової праці.
« У Сіньцзяні та по всьому Китаю, мільйони людей зазнають кричущих порушень прав людини: від простого дисциплінарного нагляду до масових тортур, включаючи одиночне ув’язнення та примусову стерилізацію. А також зафіксовано численні випадки залякування журналістів та активістів, які наважилися розкрити правду», - заявила спікер палати представників Ненсі Пелосі.
Китай відкинув звинувачення щодо свого поводження з уйгурами. Жодних негайних коментарів щодо голосування в палаті представників з Пекіна не було.
Сенат США раніше схвалив аналогічний захід, і тепер необхідно буде узгодити ці два заходи.
Цей законопроєкт має бути підписаний президентом Джо Байденом. Зазначимо, що на сьогодні немає інформації про те, чи він користується підтримкою Білого дому.
Голосування відбулося незабаром після того, як Білий дім оголосив про дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.
Раніше цього літа уряд США ввів аналогічні обмеження на імпорт деяких товарів з Китаю, зокрема, матеріалів для сонячних панелей.
Китай назвав ці обмеження «бандитськими».
Члени палати представників США проголосували за прийняття «Закону про запобігання примусовій праці уйгурів», який вимагає від китайських корпорацій надати докази про те, що будь-які товари, імпортовані з регіону, не були зроблені з використанням примусової праці.
« У Сіньцзяні та по всьому Китаю, мільйони людей зазнають кричущих порушень прав людини: від простого дисциплінарного нагляду до масових тортур, включаючи одиночне ув’язнення та примусову стерилізацію. А також зафіксовано численні випадки залякування журналістів та активістів, які наважилися розкрити правду», - заявила спікер палати представників Ненсі Пелосі.
Китай відкинув звинувачення щодо свого поводження з уйгурами. Жодних негайних коментарів щодо голосування в палаті представників з Пекіна не було.
Сенат США раніше схвалив аналогічний захід, і тепер необхідно буде узгодити ці два заходи.
Цей законопроєкт має бути підписаний президентом Джо Байденом. Зазначимо, що на сьогодні немає інформації про те, чи він користується підтримкою Білого дому.
Голосування відбулося незабаром після того, як Білий дім оголосив про дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.
Раніше цього літа уряд США ввів аналогічні обмеження на імпорт деяких товарів з Китаю, зокрема, матеріалів для сонячних панелей.
Китай назвав ці обмеження «бандитськими».
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