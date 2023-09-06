Примусова мобілізація в росії: ув'язнені "готові заразитися ВІЛ, щоб не воювати"

15:02 08 серпня Київ, Україна

Росія зазнає великих втрат живої сили у розв'язаній нею війні на території України. Щоб поповнювати армію, не викликаючи негативної реакції у суспільстві, на фронт стали примусово відправляти ув'язнених із російських колоній. Через небажання воювати ті йдуть на крайні заходи. Зокрема є випадки, коли ув'язнені готові заразитися ВІЛ. Про це повідомляє російський Telegram-канал Можем объяснить.

Зазначається, що міністерство оборони росії наказало Федеральній службі виконання покарань (ФСВП) скласти списки придатних до служби. При цьому на війну проти України готові відправити всіх, окрім ВІЛ-інфікованих, педофілів, терористів та організаторів збройних формувань.

Відразу кілька джерел у регіональних апаратах ФСВП підтвердили початок примусового відправлення на фронт ув'язнених. Повідомлення про цю ситуацію також поширюються з кінця липня у чатах серед родичів ув'язнених.

За інформацією росЗМІ, 2 серпня від директора ФСВП Аркадія Гостєва надійшла вказівка направити результати опитування засуджених та огляду їхніх особових справ із зазначенням переліку придатних до служби. Поки що відомо, що до примусової мобілізації готуються в колоніях Новосибірської, Саратовської, Липецької, Воронезької, Ростовської, Томської та Нижегородської областей.

Джерело, обізнане про ситуацію в колоніях Новосибірської області, розповіло, що на фронт забирають майже всіх, крім ВІЛ-інфікованих. При цьому жодної згоди у в'язнів не запитують.

"Забирають усіх, окрім ВІЛ-інфікованих. Тепер ув'язнених не питають про згоду. Деякі шукають екстремальні варіанти, аж до навмисного отримання ВІЛ-статусу, щоб уникнути відправки у військову зону", - йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначають, що така примусова "мобілізація" практично узаконена в росії. Президент росії володимир путін наприкінці червня підписав відповідні поправки до законів.

Раніше повідомлялося, що в росії почалося масове вербування на фронт жінок з колоній, і вони йдуть воювати охочіше за чоловіків. За свідченнями полонених зеків, жінки воюють у складі міноборони росії в підрозділах штурмовиків, у багатьох з них позивний "Вовчиця".