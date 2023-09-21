Принц Саудівської Аравії про наслідки ядерної загрози

16:34 21 вересня Київ, Україна

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд висловив серйозне занепокоєння щодо можливості використання ядерної зброї будь-якою країною. В інтерв'ю Fox News він підкреслив, що такий крок матиме вкрай негативні наслідки та призведе до війни з рештою світу.

"Будь-яка країна, яка вирішила використовувати ядерну зброю, повинна усвідомлювати, що це буде рівносильно оголошенню війни всьому світу. Не повинно бути повторення страшних подій, подібних до Хіросіми. Якщо ми бачимо загибель 100 000 осіб, це вже є ознакою конфлікту зі світовою спільнотою", - наголосив принц бін Салман.

Принц також висловив побоювання щодо потенційного придбання Іраном ядерної зброї та заявив, що в такому разі Саудівська Аравія може відчути необхідність у наявності ядерного озброєння з метою забезпечення безпеки та збереження балансу сил.