Пригожину повернули вилучені після обшуків гроші та техніку - ЗМІ

15:50 04 липня Київ, Україна

Ватажкові ПВК "Вагнер" пригожину повернули 10 млрд рублів, сотні тисяч доларів, п'ять золотих злитків, а також техніку, вилучені після обшуків у кримінальній справі про збройний заколот.

Про це повідомляє "Фонтанка".



За інформацією видання, сам власник ПВК при цьому не був присутнім, забирати мільярди прибув водій пригожина з офіційною довіреністю.





При цьому, зазначає «Фонтанка», спочатку слідчі не хотіли повертати вилучені цінності та гроші.

"Але, судячи з чергового розвороту, втрутилася обставина непереборної сили", - пишуть журналісти.

Саме так виглядає "справедливість і правосуддя" в росії - можна збити кілька гелікоптерів, убити людей, поїхати на танках захоплювати міста, а потім просто отримати за це скасування кримінальної справи та повернення конфіскованого.