Пригожин заявив, що його заколот був "війною зі зрадниками" і пообіцяв "подальші перемоги"

Ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин заявив, що спроба заколоту, яку влаштували його найманці в росії в червні, була частиною боротьби "зі зрадниками".
У першому за тиждень аудіозверненні пригожин зазначив, що однією з цілей його "маршу за справедливість" була нібито "мобілізація суспільства", а також "боротьба зі зрадниками".
У першому за тиждень аудіозверненні пригожин зазначив, що однією з цілей його "маршу за справедливість" була нібито "мобілізація суспільства", а також "боротьба зі зрадниками".
Крім того, пригожин пообіцяв нові перемоги, не конкретизувавши, про що йдеться.
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