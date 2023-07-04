Пригожин заявив, що його заколот був "війною зі зрадниками" і пообіцяв "подальші перемоги"

15:21 04 липня Київ, Україна

Ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин заявив, що спроба заколоту, яку влаштували його найманці в росії в червні, була частиною боротьби "зі зрадниками".



У першому за тиждень аудіозверненні пригожин зазначив, що однією з цілей його "маршу за справедливість" була нібито "мобілізація суспільства", а також "боротьба зі зрадниками".

"Я хочу, щоб ви розуміли - наш "Марш справедливості" був націлений на боротьбу зі зрадниками та мобілізацію нашого суспільства. І думаю, що багато чого з цього нам вдалося", - зазначив він.

Крім того, пригожин пообіцяв нові перемоги, не конкретизувавши, про що йдеться.