Пригожин: "Вагнер" починає відступ, повертається до таборів

«ПВК Вагнер хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на марш справедливості. За добу ми пройшли не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролито російську кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом», - заявив він.