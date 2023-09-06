Пригожин у списках пасажирів: у росії розбився приватний літак, загинули 10 людей

У росії біля села Куженкіне Бологівського району Тверської області розбився бізнес-джет Embraer. 10 пасажирів, які перебували на борту літака, загинули.
Про це йдеться у повідомленні Слідчого комітету росії.
Раніше російське інформагентство ТАРС з посиланням на МНС росії повідомило, що приватний літак, який зазнав катастрофи, прямував з москви до Санкт-Петербурга.
Телеграм-канали публікують відео падіння літака та місця аварії.
За даними сервісу "Флайтрадар", літак пригожина не знижувався перед падінням. Борт зник із радарів під час набору висоти.
У "Росавіації" повідомили, що серед списку на Embraer був і власник ПВК "Вагнер" євгеній пригожин. Поки невідомо, чи був пригожин на борту.
У МНС росії повідомили, що на борту знаходилося 10 осіб, 3 з яких - члени екіпажу.
Близький до ПВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone пише, що літак був збитий вогнем ППО міноборони росії. Офіційного доказу цієї інформації немає.
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