Пригожин відреагував на спецобіг путіна до народу

13:15 24 червня Київ, Україна

У відповідь на полум'яну промову президента путіна про зраду і любов до Росії Євген Пригожин навів переконливіші аргументи. Голова ПВК Вагнер заявив, що "здаватися ніхто не буде". Про це свідчить аудіообіг Пригожина на Telegram-каналі ПВК.

"Щодо зради батьківщини президент помиляється. Ми патріоти своєї батьківщини, ми воювали та воюємо. Усі бійці ПВК Вагнера. І ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ і ще когось прийти з повинною. Ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, обмані та бюрократії. Коли нам казали, що ми воюємо з Україною – ми йшли та воювали. Але з'ясувалося, що боєприпаси, озброєння, всі покладені на них гроші розкрадаються, а чинуші економлять їх для себе якраз для того випадку, який настав сьогодні, коли хтось іде на Москву", - наголосив він.

Нагадаємо, Пригожин у ніч на суботу, 24 червня, опублікував нове голосове повідомлення, в якому заявив, що його бійці перетнули держкордон Росії "у всіх місцях" і вже входять до Ростова.