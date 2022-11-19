Вирок у справі MH17: Нідерланди викликають російського посла через неприйнятну відповідь на вирок

19:40 18 листопада Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Нідерландів викликає посла росії через "неприйнятну" відповідь на вирок у справі про знищення рейсу Malaysia Airlines, який виніс суд у Гаазі 17 листопада 2022 року.



Про це повідомляє Parool.



Як нагадує видання, суд засудив двох колишніх агентів російських спецслужб до довічного ув'язнення. Разом із бойовиком "ДНР" їх визнано винними в умисному збитті рейсу MH17.

"У відповідь на вирок МЗС росії заявило, що шкодує, що суд "проігнорував принципи неупередженості у справі MH17". Росіяни також називають це рішення політично вмотивованим". Росія не має наміру екстрадувати громадян, засуджених заочно", - пише видання.

Після засідання Ради міністрів Нідерландів вдень 18 листопада міністр закордонних справ Вопке Гукстра заявив, що росія "некоректно та непристойно виражається щодо правової системи Нідерландів". За його словами, "світ перекинувся з ніг на голову, а реакція росії є "неприйнятною, якщо не враховувати, що росія зараз порушує всі принципи закону та міжнародного права".



За словами Гукстри, дуже важливо, щоб Нідерланди відреагували на російську позицію. При цьому він зазначив, що не знає, чи викличуть російських послів й інші країни.