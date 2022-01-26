Придністров'я може стати осередком небезпеки, - Служба безпеки Молдови

13:42 26 січень Київ, Україна

Служба безпеки та інформації Молдови відстежує та документує активність підозрілих елементів в умовах загострення на кордонах з боку РФ.

Про це розповів директор молдавської спецслужби – Служби інформації та безпеки Олександр Єсауленко.

«Певні елементи, що викликають підозру у служби, перебувають у полі наших контррозвідувальних органів, і ми маємо гарний обмін інформацією з прокуратурою та іншими колегами. Відбуваються слідчі дії щодо документування даних елементів», – розповів Єсауленко.

За словами керівника СІБу, молдавські спецслужби уважно стежать за розвитком подій навколо ескалації на українських кордонах з боку Російської Федерації, посиливши міжвідомчу взаємодію у секторі безпеки.



«Відбувається ефективне спілкування із профільними підрозділами», – сказав директор СІБу.



Єсауленко додав, що фактором дестабілізації в контексті кризи на українських кордонах може стати сепаратистський регіон Придністров'я, де незаконно дислокується оперативна група російських військ (ОГРВ).