Придністров'я може стати осередком небезпеки, - Служба безпеки Молдови

Служба безпеки та інформації Молдови відстежує та документує активність підозрілих елементів в умовах загострення на кордонах з боку РФ.
Про це розповів директор молдавської спецслужби – Служби інформації та безпеки Олександр Єсауленко.
За словами керівника СІБу, молдавські спецслужби уважно стежать за розвитком подій навколо ескалації на українських кордонах з боку Російської Федерації, посиливши міжвідомчу взаємодію у секторі безпеки.
«Відбувається ефективне спілкування із профільними підрозділами», – сказав директор СІБу.
Єсауленко додав, що фактором дестабілізації в контексті кризи на українських кордонах може стати сепаратистський регіон Придністров'я, де незаконно дислокується оперативна група російських військ (ОГРВ).
«Відбувається ефективне спілкування із профільними підрозділами», – сказав директор СІБу.
Єсауленко додав, що фактором дестабілізації в контексті кризи на українських кордонах може стати сепаратистський регіон Придністров'я, де незаконно дислокується оперативна група російських військ (ОГРВ).
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