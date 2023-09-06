Причиною пожеж на іспанському Тенерифе міг стати навмисний підпал

09:40 21 серпня Київ, Україна

На Канарських островах почалося розслідування у справі про можливий навмисний підпал, який міг призвести до масштабних лісових пожеж на курортному острові Тенеріфе.



Про це пише АР.



Глава уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що інформацію про можливий навмисний підпал підтвердила поліція. Зазначається, що поліція розпочала розслідування та відкрила три окремі провадження. Подробиці поки що не розголошуються, але якщо виявиться, що пожежі спровокував курець чи хтось викинув цигарку чи необережно поводився з барбекю, то йому загрожує в'язниця.



При цьому Фернандо Клавіхо заявив, що ситуація на Тенерифе покращала і рятувальникам вдається успішно боротися зі стихією.



За останніми даними, лісові пожежі на найбільшому острові у складі Канарського архіпелагу охопили близько 8,4 тис. гектарів. Раніше влада визнала, що пожежа є однією з наймасштабніших за останні 40 років. Екстрені служби острова повідомили, що понад 26 тисяч людей було евакуйовано через надзвичайну ситуацію.



З наближенням прохолодної погоди є надія якнайшвидше приборкати вогонь. Губернатор Тенерифе Роза Давіла повідомила на пресконференції, що ніч на неділю була дуже важкою, але завдяки роботі пожежників результати позитивні.

Екстрені служби заявили, що якість повітря у 19 районах різних міст незадовільна. Людей закликали залишатися вдома, а у разі потреби виходити на вулицю з маскою для обличчя. Для гасіння пожежі залучили понад 400 пожежних та військових, а також — 23 водоносні вертольоти та спеціальні літаки.



Сім Канарських островів розташовані біля північно-західного узбережжя Африки та на південний захід від материкової Іспанії. За даними Європейської інформаційної системи про лісові пожежі, Іспанія очолює список країн ЄС, які цього року постраждали від лісових пожеж, випереджаючи Італію та Грецію. За даними агентства ЄС, на Іспанію припадало майже 40% із майже двох мільйонів гектарів спалених площ у Європейському Союзі у 2022 році.