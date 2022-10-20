Причиною пожежі в іранській в'язниці став конфлікт ув'язнених із силовиками - Reuters

17:39 20 жовтня Київ, Україна

Пожежа в іранській в'язниці Евін неподалік Тегерана, жертвами якої стали щонайменше вісім людей, сталася після того, як силовики відреагували на протест ув'язнених проти появи патрулів у пенітенціарному закладі.



Про це повідомляє Reuters із посиланням на ув'язненого, з яким вдалося зв'язатися журналістам видання.



Зазначається, що за два дні до пожежі коридори в'язниці почав патрулювати підрозділ, який спеціалізується на придушенні заворушень. Під час патрулювання вони вигукували релігійні гасла та гуркотіли палицями по дверях камер. При цьому, за даними видання, патрулюванню не передували провокації з боку ув'язнених, і тривали з четверга по суботу.



У відповідь на патрулі деякі ув'язнені почали вигукувати гасла, спрямовані проти верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та співати пісні. Це спричинило жорстку реакцію з боку силовиків.

"Reuters не вдалося визначити, чому поліцію у боротьбі з безладами було відправлено до в'язниці, якими були мотиви уряду для репресій і як почалася пожежа. Але це посилює почуття рішучості влади придушити інакодумство та запобігти втраті контролю над Евіном чи іншими місцями, які посідали центральне місце у боротьбі Ісламської Республіки з суспільством", - зазначає видання з посиланням на чотирьох іранських правозахисників, з якими поспілкувалися журналісти.

За офіційними даними іранської влади, внаслідок пожежі у в'язниці, де утримуються політв'язні, загинули вісім ув'язнених. При цьому в'язні та правозахисники, з якими вдалося поспілкуватися з Reuters, припускають, що жертв може бути значно більше.