Причиною пожежі в іранській в'язниці став конфлікт ув'язнених із силовиками - Reuters

Пожежа в іранській в'язниці Евін неподалік Тегерана, жертвами якої стали щонайменше вісім людей, сталася після того, як силовики відреагували на протест ув'язнених проти появи патрулів у пенітенціарному закладі.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на ув'язненого, з яким вдалося зв'язатися журналістам видання.
Зазначається, що за два дні до пожежі коридори в'язниці почав патрулювати підрозділ, який спеціалізується на придушенні заворушень. Під час патрулювання вони вигукували релігійні гасла та гуркотіли палицями по дверях камер. При цьому, за даними видання, патрулюванню не передували провокації з боку ув'язнених, і тривали з четверга по суботу.
У відповідь на патрулі деякі ув'язнені почали вигукувати гасла, спрямовані проти верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та співати пісні. Це спричинило жорстку реакцію з боку силовиків.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на ув'язненого, з яким вдалося зв'язатися журналістам видання.
Зазначається, що за два дні до пожежі коридори в'язниці почав патрулювати підрозділ, який спеціалізується на придушенні заворушень. Під час патрулювання вони вигукували релігійні гасла та гуркотіли палицями по дверях камер. При цьому, за даними видання, патрулюванню не передували провокації з боку ув'язнених, і тривали з четверга по суботу.
У відповідь на патрулі деякі ув'язнені почали вигукувати гасла, спрямовані проти верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та співати пісні. Це спричинило жорстку реакцію з боку силовиків.
За офіційними даними іранської влади, внаслідок пожежі у в'язниці, де утримуються політв'язні, загинули вісім ув'язнених. При цьому в'язні та правозахисники, з якими вдалося поспілкуватися з Reuters, припускають, що жертв може бути значно більше.
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