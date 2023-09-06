Прибуток Газпрому впав до мінімуму за 3 роки

18:28 30 серпня Київ, Україна

Чистий прибуток російської енергетичної компанії Газпром значно зменшився у першій половині 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними російського Forbеs, чистий прибуток російського Газпрому в першій половині 2023 року склав 296 млрд рублів, це у 8 разів менше прибутку за перше півріччя 2022 року - 2,5 трлн.

Заступник голови правління компанії Фаміл Садигов пояснив падіння прибутку до мінімуму за три роки впливом курсових різниць за фінансовими статтями в 567 млрд рублів на тлі зниження курсу рубля за період на 24% до долара і на 26% до євро.



У свою чергу Bloomberg зазначає, що прибуток Газпрому впав через різке зниження обсягів постачання газу до Європи. Результат за січень-червень виявився нижчим за середньоринковий прогноз у 363 млрд рублів.



Садигов стверджує, що скорочення експорту до Європи частково компенсувало збільшення постачання до Китаю, які продовжать зростати в рамках контрактних зобов'язань, а також за рахунок ефективної роботи нафтового бізнесу.