При будівництві аеропорту знайдені скелети 60 мамонтів і 15 людських поховань

На сайті мексиканського Національного інституту антропології та історії повідомляється про велику знахідку вчених.
Вчені Мексики виявили поховання людей і мамонтів.
/>Останки знайшли під час підготовчих робіт перед будівництвом аеропорту. Всього знайдено скелети 60 мамонтів і 15 людських поховань.
У Мексиці вчені виявили останки 60 мамонтів, а також 15 людських поховань доиспанского періоду.
Відзначається, що останки були виявлені на місці будівництва нового міжнародного аеропорту Феліпе Анхелес в Мехіко.
"Виявлення та відновлення скелетів приблизно 60 мамонтів, а також 15 людських поховань доиспанского часу на місці будівництва міжнародного аеропорту імені генерала Феліпе Анхелес дозволить просунутися в розумінні еволюції басейну Мексики", - йдеться в повідомленні на сайті інституту.
На думку археологів, знайдені екземпляри мамонтів відносяться до виду Mammuthus columbi, який населяв Північну Америку в період плейстоцену, що завершився 12 тисяч років тому.
У декількох кілометрах від виявлених останків в листопаді була знайдена перша збережена пастка на мамонтів віком 14,5 тисячі років, проте в даному випадку мова йде про природну загибель тварин, ймовірно, потонули в болотистій місцевості.
Людські поховання, також виявлені археологами, належали фермерам, які були поховані недалеко від поселення разом з горщиками, мисками і глиняними статуетками. Виявлена кераміка вказує на вік поселення, яке знаходилося на цьому місці в VIII-X століттях нашої ери.
Вчені запевняють, що розташування розкопок не спричинить перепланування або скасування будівництва аеропорту, а також що знахідки були зроблені саме завдяки ведуться робіт.
У планах істориків і міноборони, яке виступає будівельником, включити частину археологічних знахідок до складу музею-заповідника на території комплексу аеропорту.
Раніше мексиканські археологи знайшли лазню індіанців XIV століття. Споруда побудована з саману блоків і облицьований магматичної породою. Перед цим в джунглях Мексики знайшли тисячолітній палац майя.
Вчені Мексики виявили поховання людей і мамонтів.
/>Останки знайшли під час підготовчих робіт перед будівництвом аеропорту. Всього знайдено скелети 60 мамонтів і 15 людських поховань.
У Мексиці вчені виявили останки 60 мамонтів, а також 15 людських поховань доиспанского періоду.
Відзначається, що останки були виявлені на місці будівництва нового міжнародного аеропорту Феліпе Анхелес в Мехіко.
"Виявлення та відновлення скелетів приблизно 60 мамонтів, а також 15 людських поховань доиспанского часу на місці будівництва міжнародного аеропорту імені генерала Феліпе Анхелес дозволить просунутися в розумінні еволюції басейну Мексики", - йдеться в повідомленні на сайті інституту.
На думку археологів, знайдені екземпляри мамонтів відносяться до виду Mammuthus columbi, який населяв Північну Америку в період плейстоцену, що завершився 12 тисяч років тому.
У декількох кілометрах від виявлених останків в листопаді була знайдена перша збережена пастка на мамонтів віком 14,5 тисячі років, проте в даному випадку мова йде про природну загибель тварин, ймовірно, потонули в болотистій місцевості.
Людські поховання, також виявлені археологами, належали фермерам, які були поховані недалеко від поселення разом з горщиками, мисками і глиняними статуетками. Виявлена кераміка вказує на вік поселення, яке знаходилося на цьому місці в VIII-X століттях нашої ери.
Вчені запевняють, що розташування розкопок не спричинить перепланування або скасування будівництва аеропорту, а також що знахідки були зроблені саме завдяки ведуться робіт.
У планах істориків і міноборони, яке виступає будівельником, включити частину археологічних знахідок до складу музею-заповідника на території комплексу аеропорту.
Раніше мексиканські археологи знайшли лазню індіанців XIV століття. Споруда побудована з саману блоків і облицьований магматичної породою. Перед цим в джунглях Мексики знайшли тисячолітній палац майя.
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