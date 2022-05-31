За відсутності обмежень Іран накопичив 43 кг високозбагаченого урану - МАГАТЕ

09:02 31 травня Київ, Україна

Іран має у своєму розпорядженні близько 43 кілограмів збройового урану, збагаченого до рівня 60%, повідомляє Bloomberg із посиланням на щоквартальний звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

«За відсутності обмежень Іран накопичив 43 кг урану, збагаченого на 60% – збільшення на 30% за останні три місяці», – йдеться у доповіді.

Близько 50 кг урану достатньо для створення ядерної зброї при рівні збагачення до 90%.

У вересні 2021 року Іран мав всього 10 кг високозбагаченого урану. Таким чином, приблизно за пів року його запаси зросли вчетверо. А рік тому Іран мав лише 2,4 кг такого урану.



Західні ЗМІ зазначають, що запаси збагаченого урану країни наразі більш ніж у 18 разів перевищують ліміт, встановлений у 2015 році (202,8 кг). Станом на 15 травня 2022 року Іран мав у своєму розпорядженні понад 3,8 тисячі кг збагаченого урану. При цьому Іран продовжує збагачення урану до рівнів, що перевищують ліміт 3,67%, передбачений у початковій угоді. Так, Тегеран накопичив уже 238 кг урану, збагаченого на 20%.



В іншому документі МАГАТЕ, з яким також ознайомився Bloomberg, експерти повідомляють, що влада Ірану продовжує блокувати розслідування походження слідів урану, виявлених на низці об'єктів.

«Іран не надав пояснення, яке б вселяло довіру з технічного погляду. Агентство не може підтвердити вірність та повноту заяв Ірану відповідно до угоди про всеосяжні гарантії», - заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.