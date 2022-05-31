За відсутності обмежень Іран накопичив 43 кг високозбагаченого урану - МАГАТЕ

Іран має у своєму розпорядженні близько 43 кілограмів збройового урану, збагаченого до рівня 60%, повідомляє Bloomberg із посиланням на щоквартальний звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Близько 50 кг урану достатньо для створення ядерної зброї при рівні збагачення до 90%.
У вересні 2021 року Іран мав всього 10 кг високозбагаченого урану. Таким чином, приблизно за пів року його запаси зросли вчетверо. А рік тому Іран мав лише 2,4 кг такого урану.
Західні ЗМІ зазначають, що запаси збагаченого урану країни наразі більш ніж у 18 разів перевищують ліміт, встановлений у 2015 році (202,8 кг). Станом на 15 травня 2022 року Іран мав у своєму розпорядженні понад 3,8 тисячі кг збагаченого урану. При цьому Іран продовжує збагачення урану до рівнів, що перевищують ліміт 3,67%, передбачений у початковій угоді. Так, Тегеран накопичив уже 238 кг урану, збагаченого на 20%.
В іншому документі МАГАТЕ, з яким також ознайомився Bloomberg, експерти повідомляють, що влада Ірану продовжує блокувати розслідування походження слідів урану, виявлених на низці об'єктів.
У 2015 році Іран та країни «шістки» (п'ять постійних членів Радбезу ООН та Німеччина) уклали Спільний всеосяжний план дій (СВПД). Договір зобов'язав Тегеран розвивати ядерну програму виключно у мирних цілях. Було узгоджено спеціальні параметри, включаючи рівень збагачення урану, допуск на іранські ядерні об'єкти інспекторів МАГАТЕ в обмін на покрокове зняття санкцій. Колишній президент США Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вийшов із СВПД та відновив дію антиіранських санкцій, що спонукало Тегеран до поступової відмови від дотримання деяких умов угоди.
Із квітня по грудень 2021 року Іран та низка світових держав провели кілька раундів переговорів у Відні з метою відновлення СВПД. США безпосередньо в них не беруть участь.
Із квітня по грудень 2021 року Іран та низка світових держав провели кілька раундів переговорів у Відні з метою відновлення СВПД. США безпосередньо в них не беруть участь.
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