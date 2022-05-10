При висвітленні Олімпійських ігор в Росії образили ЛГБТ-спортсменів - МОК вимагає пояснень

21:15 05 серпня Київ, Україна

Під час коментарів Олімпіади 2020 року, російські диктори та політики дозволили собі образливі висловлювання на адресу спортсменів, що належать до ЛГБТ-спільноти. У зв'язку з цим Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вимагає від них пояснень.



У заяві МОК наголошується, що на Олімпійських іграх "немає місця дискримінації», і організація вітає різноманітність і інклюзивність головних змагань чотириріччя.



Раніше в програмах «Час покаже» на «Первом канале» і «60 хвилин» на телеканалі «Росія 1» їхні учасники образили британського стрибуна у воду, відкритого гея Тома Дейлі, який на Олімпіаді завоював золоту медаль, і трансгендерного учасника змагань з важкої атлетики, а також новозеландку Лорел Хаббард.



Зокрема, депутат Держдуми Олексій Журавльов, коментуючи участь в Іграх в Токіо представників ЛГБТ, використовував слова «мразота» і «гоміки», член вищої ради партії «Єдина Росія» і заступник голови Парламентської асамблеї Ради Європи Петро Толстой назвав їх «збоченцями», а ведучий програми «Час покаже» Анатолій Кузичев, надівши в ефірі перуку з двома кісками, охарактеризував трансгендерів як «психопатів», яких «треба лікувати».