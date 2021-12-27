Президенти РФ та Єгипту домовилися про активізацію та координацію дій для врегулювання лівійської кризи

07:41 27 грудень Київ, Україна

Президент Єгипту Абдель-Фаттах Ас-Сісі та президент Росії Володимир Путін домовилися про важливість активізації зусиль та взаємної координації дій для врегулювання лівійської кризи та допомоги лівійському народу.



У розмові телефоном два лідери наголосили на необхідності «боротьби з озброєними ополченцями та терористичними організаціями на території Лівії, а також припинення незаконного іноземного втручання у справи Лівії», йдеться у заяві офіційного представника президента Єгипту Бассама Реді.



Ас-Сісі наголосив, що Єгипет продовжить свої зусилля для того, щоб Лівія могла «подолати нинішній перехідний етап та змогла вільно реалізувати свої права вибору законних представників лівійського народу».



Телефонна розмова відбулася у зв'язку з перенесенням довгоочікуваних президентських виборів у Лівії, спочатку призначених на п'ятницю. Організатори запропонували нову дату - 24 січня, але офіційного рішення поки що не прийнято.



Раніше цього року Лівія обрала виконавчу владу для управління країною до проведення виборів, які спочатку були заплановані на 24 грудня.



Єгипет, кордон якого з Лівією становить 1200 км, докладає всіх зусиль, щоб допомогти відновити безпеку та стабільність у сусідній країні.



Ас-Сісі висловив прагнення Каїра поглибити єгипетсько-російські зв'язки на всіх рівнях, виділивши ключові проєкти між обома країнами, насамперед єгипетську атомну електростанцію Дабаа та російську промислову зону у Суецькому каналі.



Президент Єгипту заявив, що такі проєкти зміцнюють всеосяжне стратегічне партнерство між Єгиптом та Росією та сприяють зміцненню дружніх зв'язків та двосторонньої співпраці на користь двох народів.



У свою чергу президент Путін заявив, що його країна прагне розвивати відносини з Єгиптом у рамках партнерства та стратегічної співпраці.



Російська атомна енергетична корпорація «Росатом» реалізує АЕС Дабаа у провінції Матрух на півночі Єгипту відповідно до угоди, підписаної між Єгиптом та Росією у 2015 році. Очікується, що електростанція почне виробляти електроенергію у 2026 році.