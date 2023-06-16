Президент Азербайджану розповів про перспективи мирної угоди з Вірменією

"Я поінформував президента Литви про мирні переговори між Азербайджаном та Вірменією. Ми сподіваємося, що проведення мирних переговорів зрештою принесе на Кавказ довгостроковий мир. Попри те, що азербайджанські землі протягом багатьох років – близько 30 років – перебували під окупацією, один мільйон азербайджанців у результаті цієї окупації було вигнано з рідних земель, майже 20 відсотків наших територій перебували під окупацією, на захоплених територіях окупантами була зруйнована, можна сказати, вся інфраструктура, будівлі, у тому числі історичні пам'ятники, ми вважаємо, що підписання мирної угоди неминуче і намагаємося зі свого боку докладати конструктивних зусиль для досягнення цієї мети. Звісно, ця мирна угода має відповідати міжнародним нормам та принципам", - заявив Алієв.