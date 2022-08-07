Президенты Афганистана Гани и Абдулла договорились

Ашраф Гані і Абдулла Абдулла поділили владу в Афганістані
Стало відомо, що 17 травня переможець президентських виборів Ашраф Гані і його опонент Абдулла Абдулла, який не визнавав перемогу, підписали мирову угоду, яка допоможе країні вийти з політичної кризи.
Угода передбачає поділ влади: Гані залишається президентом, а Абдулла очолить Вищу раду з національного примирення, члени його команди отримають 50% місць в уряді.
Політична криза в Афганістані почався після президентських виборів, які відбулися у вересні 2019 року. Перерахунок голосів тривав до грудня. За підсумками виборів Гані був оголошений переобраним президентом, але Абдулла звинуватив опонента в фальсифікаціях і не погодився з результатом голосування. У підсумку і Гані, і Абдулла оголосили себе президентами і в один день, 9 березня 2020 року, провели церемонії інавгурації в сусідніх палацах.
Гані назвав підписання документа історичним, повідомила прес-служба президента. "Ми показали, що без посередництва міжнародних друзів можемо знаходити фундаментальні рішення", - сказав він.
Телеканал Al Jazeera зазначив, що в рамках своїх повноважень Абдулла відповідатиме за переговори з талібами.
"Жодна людина або група не можуть нав'язати свою волю силою або всупереч національним інтересам. Ми не можемо дозволити собі втрачати можливості і доброзичливість міжнародної спільноти, особливо для досягнення справедливого і всеосяжного миру шляхом переговорів. Я обіцяю зробити все можливе, щоб працювати з усіма сторонами ", - написав Абдулла в Twitter після підписання угоди.
Телеканал Voice of America зазначив, що угода була підписана під тиском США, які побоювалися, що тривала криза може зірвати реалізацію мирної угоди з талібами, підписаного в лютому. Америка скоротила допомогу Афганістану на $ 1 млрд в 2020 році і пригрозила скоротити ще на таку ж суму, якщо Гані і Абдулла не досягнуть взаєморозуміння.
Підписана між "Талібаном" і США угода передбачає поступове виведення іноземних військ з Афганістану за умови, що таліби виконають свою частину угоди: почнуть переговори з афганським урядом, будуть дотримуватися перемир'я і перешкоджати використанню території Афганістану для діяльності, що загрожує безпеці США і їх союзників. Якщо таліби виконають свою частину угоди, що залишилися американські війська повинні будуть покинути Афганістан протягом 14 місяців.
Ісламістський рух "Талібан" було утворено в 1994 році, з 1996-го по 2001 рік воно знаходилося при владі в Афганістані. Після повалення свого уряду в 2001 році таліби почали бойові дії проти влади. Зараз під контролем талібів знаходиться більше половини території країни. З 2009 року, коли місія ООН зі сприяння Афганістану почала документувати втрати, в країні в результаті бойових дій загинуло понад 100 тис. Чоловік, повідомив телеканал Al Jazeera.
Стало відомо, що 17 травня переможець президентських виборів Ашраф Гані і його опонент Абдулла Абдулла, який не визнавав перемогу, підписали мирову угоду, яка допоможе країні вийти з політичної кризи.
Угода передбачає поділ влади: Гані залишається президентом, а Абдулла очолить Вищу раду з національного примирення, члени його команди отримають 50% місць в уряді.
Політична криза в Афганістані почався після президентських виборів, які відбулися у вересні 2019 року. Перерахунок голосів тривав до грудня. За підсумками виборів Гані був оголошений переобраним президентом, але Абдулла звинуватив опонента в фальсифікаціях і не погодився з результатом голосування. У підсумку і Гані, і Абдулла оголосили себе президентами і в один день, 9 березня 2020 року, провели церемонії інавгурації в сусідніх палацах.
Гані назвав підписання документа історичним, повідомила прес-служба президента. "Ми показали, що без посередництва міжнародних друзів можемо знаходити фундаментальні рішення", - сказав він.
Телеканал Al Jazeera зазначив, що в рамках своїх повноважень Абдулла відповідатиме за переговори з талібами.
"Жодна людина або група не можуть нав'язати свою волю силою або всупереч національним інтересам. Ми не можемо дозволити собі втрачати можливості і доброзичливість міжнародної спільноти, особливо для досягнення справедливого і всеосяжного миру шляхом переговорів. Я обіцяю зробити все можливе, щоб працювати з усіма сторонами ", - написав Абдулла в Twitter після підписання угоди.
Телеканал Voice of America зазначив, що угода була підписана під тиском США, які побоювалися, що тривала криза може зірвати реалізацію мирної угоди з талібами, підписаного в лютому. Америка скоротила допомогу Афганістану на $ 1 млрд в 2020 році і пригрозила скоротити ще на таку ж суму, якщо Гані і Абдулла не досягнуть взаєморозуміння.
Підписана між "Талібаном" і США угода передбачає поступове виведення іноземних військ з Афганістану за умови, що таліби виконають свою частину угоди: почнуть переговори з афганським урядом, будуть дотримуватися перемир'я і перешкоджати використанню території Афганістану для діяльності, що загрожує безпеці США і їх союзників. Якщо таліби виконають свою частину угоди, що залишилися американські війська повинні будуть покинути Афганістан протягом 14 місяців.
Ісламістський рух "Талібан" було утворено в 1994 році, з 1996-го по 2001 рік воно знаходилося при владі в Афганістані. Після повалення свого уряду в 2001 році таліби почали бойові дії проти влади. Зараз під контролем талібів знаходиться більше половини території країни. З 2009 року, коли місія ООН зі сприяння Афганістану почала документувати втрати, в країні в результаті бойових дій загинуло понад 100 тис. Чоловік, повідомив телеканал Al Jazeera.
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