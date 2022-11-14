Президентський пост в Словенії вперше посіла жінка: Наташа Пірц Мусар

У другому турі виборів президента Словенії перемогла незалежна кандидатка, практикуюча адвокатка та громадянська активістка, 54-річна Наташа Пірц Мусар.
Після підрахунку в неділю, 13 листопада, 99,99% бюлетенів, вона отримала підтримку 53,86% виборців, випливає з даних виборчкому. Її конкурент, ексглава МЗС Анже Логар визнав поразку – він отримав 46,14% голосів.
Пірц Мусар стала першим президентом-жінкою у Словенії. У своїй промові вона пообіцяла "стати президентом для всіх", захищати демократію та права людини, а також наголосила на важливості боротьби зі змінами клімату. Вона висловила бажання, щоб Словенія стала країною, де люди похилого віку будуть забезпечені і почуті і де молоді люди хочуть залишитися.
Наташа Пірц Мусар – практикуюча юристка. Вона здобула популярність, представляючи інтереси колишньої першої леді США Меланії Трамп, яка у 2016 році вела судовий позов проти словенського таблоїду, а також словенських та хорватських компаній, які використовували її ім'я в рекламних цілях без її дозволу. Суд завершився перемогою Трамп.
Після підрахунку в неділю, 13 листопада, 99,99% бюлетенів, вона отримала підтримку 53,86% виборців, випливає з даних виборчкому. Її конкурент, ексглава МЗС Анже Логар визнав поразку – він отримав 46,14% голосів.
Пірц Мусар стала першим президентом-жінкою у Словенії. У своїй промові вона пообіцяла "стати президентом для всіх", захищати демократію та права людини, а також наголосила на важливості боротьби зі змінами клімату. Вона висловила бажання, щоб Словенія стала країною, де люди похилого віку будуть забезпечені і почуті і де молоді люди хочуть залишитися.
Наташа Пірц Мусар – практикуюча юристка. Вона здобула популярність, представляючи інтереси колишньої першої леді США Меланії Трамп, яка у 2016 році вела судовий позов проти словенського таблоїду, а також словенських та хорватських компаній, які використовували її ім'я в рекламних цілях без її дозволу. Суд завершився перемогою Трамп.
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