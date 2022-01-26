Президентські вибори в Італії виявилися безрезультатними після другого туру

14:54 26 січень Київ, Україна

Другий тур голосування за нового президента Італії у вівторок не виявив переможця, що продовжило невизначеність щодо майбутнього прем'єр-міністра Маріо Драгі та його уряду.



Більше половини з майже 1000 депутатів, сенаторів і регіональних представників, що проголосували, залишили свої бюлетені порожніми.



Третій тур голосування відбудеться сьогодні.



Президентські вибори, як відомо, важко передбачити через таємне голосування, залаштункові угоди та відсутність офіційного списку кандидатів, які можна порівняти з папським конклавом.



Жодне політичне угруповання не має більшості у парламенті.



Драгі, колишній глава Європейського центрального банку, був призначений президентом Серджіо Маттареллою, який пішов у лютому 2021 року, коли Італія переживала рецесію, викликану пандемією.



Саме Драгі став ініціатором великих реформ, особливо у податковій та судовій системах, а також у системі державного управління, яких вимагає Брюссель в обмін на майже 200 мільярдів євро (224 мільярди доларів) у вигляді грантів та позик ЄС.



Багато міжнародних інвесторів стурбовані тим, що обтяжена боргами Італія відстане від жорсткого графіка реформ, якщо Драгі піде.

Є також багато італійських депутатів, які бояться втратити свої місця, якщо його звільнення спровокує дострокові вибори.



Інші кажуть, що Драгі як президент краще зможе забезпечити політичну стабільність та добрі стосунки з Брюсселем, особливо якщо ультраправі переможуть на наступних виборах.