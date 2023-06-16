Президент Уганди жорстко виступає проти ЛГБТ: страта і ув'язнення за новим законом

Президент Йовері Мусевені ухвалив закон, який запроваджує суворі заходи щодо ЛГБТ-спільноти в країні.
Згідно з новим законом, особи, які ідентифікують себе як ЛГБТ, можуть зазнати смертної кари або довічного ув'язнення.
Цю новину президент Уганди озвучив у своєму Twitter-акаунті.
У попередньому місяці парламент Уганди ухвалив законопроєкт, який забороняє гомосексуалізм. Закон містить положення, згідно з якими людям, які визнають свою приналежність до ЛГБТ-спільноти, може загрожувати довічне ув'язнення.
Документ також передбачає застосування смертної кари за "гомосексуальні дії за наявності обставин, які посилюють їхню тяжкість", включаючи насильство щодо неповнолітніх.
Люди, які здають житло для гомосексуальних відносин, можуть бути засуджені до семи років позбавлення волі.
Цей новий законопроєкт став предметом критики міжнародними правозахисними організаціями ще до його підписання президентом.
Згідно з новим законом, особи, які ідентифікують себе як ЛГБТ, можуть зазнати смертної кари або довічного ув'язнення.
Цю новину президент Уганди озвучив у своєму Twitter-акаунті.
У попередньому місяці парламент Уганди ухвалив законопроєкт, який забороняє гомосексуалізм. Закон містить положення, згідно з якими людям, які визнають свою приналежність до ЛГБТ-спільноти, може загрожувати довічне ув'язнення.
Документ також передбачає застосування смертної кари за "гомосексуальні дії за наявності обставин, які посилюють їхню тяжкість", включаючи насильство щодо неповнолітніх.
Люди, які здають житло для гомосексуальних відносин, можуть бути засуджені до семи років позбавлення волі.
Цей новий законопроєкт став предметом критики міжнародними правозахисними організаціями ще до його підписання президентом.
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