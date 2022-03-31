Президент Тунісу розпустив парламент

08:28 31 березня Київ, Україна

Президент Тунісу Кайс Саїд оголосив у середу про розпуск парламенту країни через вісім місяців після того, як призупинив його роботу внаслідок захоплення влади у липні.



"Сьогодні, в цей історичний момент, я оголошую про розпуск Асамблеї представників народу, щоб зберегти державу та її інститути", - сказав він.



Він зробив цю заяву на засіданні Ради національної безпеки через кілька годин після того, як парламентарії провели пленарне засідання онлайн і проголосували за законопроєкт проти його «виключних заходів».



Саїд засудив рішення парламенту як «спробу державного перевороту» і сказав, що винні «зрадили» націю.



Колишній професор права, обраний у 2019 році на тлі суспільного гніву проти політичного класу, минулого року 25 липня відправив у відставку уряд, заморозив збори та захопив широкі повноваження.



Пізніше він наділив себе повноваженнями правити та видавати закони за допомогою указу та захопив контроль над судовою системою, що його суперники визнали ще одним ударом по демократії на батьківщині повстань «арабської весни» 2011 року.



Спочатку кроки Саїда вітали багато тунісців, які втомилися від політичної системи, яка часто заходила в глухий кут та виникла в результаті революції, що скинула давнього диктатора Зіна ель-Абідіна Бен Алі.



Але все більше критиків кажуть, що він повернув країну, яка також стикається з важкою економічною кризою, на небезпечний шлях до автократії.