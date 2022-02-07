Президент Тунісу розпускає головний судовий наглядовий орган, звинувачуючи його в упередженості

07:35 07 лютий Київ, Україна

Президент Тунісу Кайс Саїд розпустив великий незалежний судовий наглядовий орган, звинувативши його в упередженості та роботі у особливих інтересах.



Вища рада судової влади (ВРСВ) має бути розпущена, заявив президент у відеозверненні, звинувативши орган, відповідальний за призначення суддів, у корупції та затримці політично мотивованих розслідувань, у тому числі вбивств лівих активістів у 2013 році.



Деякі спостерігачі кажуть, що уряд прагне придушити натхненну ісламістами партію Ен-Нахда, яка контролювала парламент та різні уряди після революції 2011 року, що скинула Бен Алі.

Експерти стверджують, що Саїд зосередив у своїх руках усю виконавчу владу з 25 липня, коли він звільнив свого прем'єр-міністра та призупинив роботу парламенту.



У свою чергу президент Саїд та його прихильники наполягають на тому, що його рішення спрямовані на виправлення демократичного шляху країни.



У суботу «Рух 25 липня», який складається з його головних прихильників, закликав президента розпустити ВРСВ, щоб «очистити» судову систему від «корумпованих магістратів».



«На жаль, у цій країні деякі судді в судах маніпулюють справою Чокрі Белаїда», — сказав Саїд, маючи на увазі лідера лівих, в якого у лютому 2013 року тричі вистрілили біля його будинку.

"Це не перший судовий процес, коли вони роками намагаються приховати правду", - додав він.