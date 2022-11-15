Президент США розповів, як пройшла зустріч з китайським лідером

10:51 15 листопада Київ, Україна





Про це Байден заявив у понеділок, 14 листопада, під час пресконференції на Балі за результатами переговорів із главою КНР. Джо Байден закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Північну Корею та попередив, що Штати обов'язково відреагують, якщо КНДР проведе нові ядерні випробування.Про це Байден заявив у понеділок, 14 листопада, під час пресконференції на Балі за результатами переговорів із главою КНР.

"Я чітко акцентував президенту Сі Цзіньпіну, що, на мою думку, вони (китайська сторона – ред.) зобов'язані спробувати роз'яснити Північній Кореї, що ті не повинні проводити ядерні випробування з ракетами великої дальності", - зазначив президент США.

Інакше, за словами Байдена, США доведеться "вжити певних заходів", які матимуть оборонний характер проти КНДР, проте не будуть спрямовані проти Китаю. Байден також зазначив, що це мало б надіслати чіткий сигнал Пхеньяну.

"Ми захищатимемо наших союзників, а також американську землю та американські можливості", - зазначив глава Білого дому, уточнивши, що має на увазі союзників у регіоні - насамперед Японію та Південну Корею.

У цьому контексті він висловив упевненість, що Китай не чекає від КНДР на подальші кроки, які призведуть до ескалації.



Байден також висловив переконання, що зростання напруженості у відносинах США з Китаєм не переросло в нову холодну війну. Він визнав, що Сполучені Штати активно конкуруватимуть із Китаєм, проте не шукають конфлікту з Пекіном.