Президент США розповів, як пройшла зустріч з китайським лідером

Джо Байден закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Північну Корею та попередив, що Штати обов'язково відреагують, якщо КНДР проведе нові ядерні випробування.
Про це Байден заявив у понеділок, 14 листопада, під час пресконференції на Балі за результатами переговорів із главою КНР.
Про це Байден заявив у понеділок, 14 листопада, під час пресконференції на Балі за результатами переговорів із главою КНР.
Інакше, за словами Байдена, США доведеться "вжити певних заходів", які матимуть оборонний характер проти КНДР, проте не будуть спрямовані проти Китаю. Байден також зазначив, що це мало б надіслати чіткий сигнал Пхеньяну.
У цьому контексті він висловив упевненість, що Китай не чекає від КНДР на подальші кроки, які призведуть до ескалації.
Байден також висловив переконання, що зростання напруженості у відносинах США з Китаєм не переросло в нову холодну війну. Він визнав, що Сполучені Штати активно конкуруватимуть із Китаєм, проте не шукають конфлікту з Пекіном.
Байден також висловив переконання, що зростання напруженості у відносинах США з Китаєм не переросло в нову холодну війну. Він визнав, що Сполучені Штати активно конкуруватимуть із Китаєм, проте не шукають конфлікту з Пекіном.
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