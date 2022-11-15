Президент США розповів, як пройшла зустріч з китайським лідером

10:51 15 листопада Київ, Україна

Джо Байден закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Північну Корею та попередив, що Штати обов'язково відреагують, якщо КНДР проведе нові ядерні випробування.

Про це Байден заявив у понеділок, 14 листопада, під час пресконференції на Балі за результатами переговорів із главою КНР.
 
"Я чітко акцентував президенту Сі Цзіньпіну, що, на мою думку, вони (китайська сторона – ред.) зобов'язані спробувати роз'яснити Північній Кореї, що ті не повинні проводити ядерні випробування з ракетами великої дальності", - зазначив президент США.
 
Інакше, за словами Байдена, США доведеться "вжити певних заходів", які матимуть оборонний характер проти КНДР, проте не будуть спрямовані проти Китаю. Байден також зазначив, що це мало б надіслати чіткий сигнал Пхеньяну.
 
"Ми захищатимемо наших союзників, а також американську землю та американські можливості", - зазначив глава Білого дому, уточнивши, що має на увазі союзників у регіоні - насамперед Японію та Південну Корею.
 
У цьому контексті він висловив упевненість, що Китай не чекає від КНДР на подальші кроки, які призведуть до ескалації.

Байден також висловив переконання, що зростання напруженості у відносинах США з Китаєм не переросло в нову холодну війну. Він визнав, що Сполучені Штати активно конкуруватимуть із Китаєм, проте не шукають конфлікту з Пекіном.
 
"Я прагну конкурувати відповідально. Але я хочу бути впевненим, що кожна країна дотримується міжнародних правил дорожнього руху", - зазначив президент США.