05:33 08 жовтень Київ, Україна

Сьогодні, 8 жовтня, президент США Дональд Трамп знову приступив до роботи в Овальному кабінеті Білого дому, незважаючи на те, що ще не завершив лікування від коронавірусу COVID-19.



Про це Трамп повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в Twitter.



"Сподіваюся, ви мене впізнали, це ваш улюблений президент, і я стою навпроти Овального офісу Білого дому. Один день тому я повернувся з військово-медичного центру імені Уолтера Ріда, де провів чотири дні", - розповів він.



У Білому домі пояснили журналістам, що Трамп отримав інформацію про ураган "Дельта", що загрожує США, а також - про переговори з конгресом щодо пакета заходів стимулювання економіки.



Біля входу в крило Білого дому, де розташований Овальний кабінет, в останні години несе охорону морський піхотинець. Це означає, що президент - на робочому місці.



Але при цьому, відповідно до чинних рекомендацій влади країни, пацієнти з коронавірусом повинні залишатися на самоізоляції мінімум 10 днів, щоб звести до мінімуму ризик зараження інших людей.