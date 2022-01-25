Президент США Дональд Трамп номінований на Нобелівську премію миру

Член норвезького парламенту Крістіан Тайбрінг-Йедде вніс кандидатуру Дональда Трампа в список номінантів на Нобелівську премію миру.
Стати номінантом йому допомогло сприяння у встановленні миру між Ізраїлем і Об'єднаними Арабськими Еміратами.
Раніше Тайбрінг-Джедде також висунув кандидатуру Трампа у 2018 році після зустрічі президента США на вищому рівні з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Трамп тоді не отримав нагороду.
Нагадаємо, що Нобелівська премія миру - нагорода, яка щорічно присуджується Нобелівським комітетом в Осло фізособам і організаціям, які зробили, на думку комітету, видатний внесок в галузь зміцнення миру. Вона вручається з 1901 року.
Раніше Тайбрінг-Джедде також висунув кандидатуру Трампа у 2018 році після зустрічі президента США на вищому рівні з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Трамп тоді не отримав нагороду.
Нагадаємо, що Нобелівська премія миру - нагорода, яка щорічно присуджується Нобелівським комітетом в Осло фізособам і організаціям, які зробили, на думку комітету, видатний внесок в галузь зміцнення миру. Вона вручається з 1901 року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі