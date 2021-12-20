Президентка Словаччини прийняла відставку прем'єра через скандал з російською вакциною

20:47 30 березень Київ, Україна

Президентка Словаччини Зузана Чапутова прийняла відставку голови уряду Ігоря Матовича після урядового скандалу, який викликало рішення прем'єра придбати російську вакцину.

Про це пише Aktuality.



Глава держави доручила міністру фінансів Едуарду Гегеру сформувати новий Кабінет.



У неділю, 28 березня, Матович оголосив, що покине свій пост. Урядова криза почалася після того, як прем'єр заявив про намір придбати російську вакцину від коронавірусу Супутник V, незважаючи на те, що препарат не отримав схвалення місцевого регулятора і Європейського агентства лікарських засобів. Президентка була незадоволена рішенням Матовича, зазначивши, що глава уряду проігнорував зовнішньополітичний курс країни.



Нагадаємо, що в Словаччині міністр праці Мілан Крайняк також звільнився на тлі скандалу із Супутником V.