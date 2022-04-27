Президент Словаччини звернулася російською до армії РФ

06:51 27 квітня Київ, Україна

Президент Словаччини Зузана Чапутова закликала російських військових припинити війну в Україні та скласти зброю.

Звернення Чапутова опублікувала у Twitter.



Вона назвала війну в Україні "небажаною" і розпочатою "без жодних підстав". Чапутова підкреслила, що росіянам ніхто не загрожував і не хотів заподіяти шкоди, "але шкоди завдаєте ви".

"Сьогодні ми плачемо над свідченнями жінок, які розповідають про жахіття, які ми донедавна не могли собі й уявити. Я бачу обличчя десятків жінок, дітей, мирних жителів, які переживають жахливий біль. Я бачу перед собою душі людей, назавжди поранені стражданнями", - зазначила президент Словаччини, говорячи про звірства росіян у Бучі та інших українських містах.

Чапутова розкритикувала росіян, які виправдовують вторгнення в Україну словами про "визволення".

"Але від чого ви хотіли "звільнити" Тетяну з Ірпеня, вбиту разом із двома її дітьми російською гранатою? Коли вони просто бігли вулицею, яка мала бути частиною безпечного коридору. Або Аліну з Гостомелю, яку зґвалтував один із вас у машині? Вона навіть не закричала, бо поряд не було нікого, хто б міг їй допомогти, вона думала тільки про одне: як вижити.. Від чого ви "звільняли" стареньку Віру з маленького села, яке могло бути матір'ю солдата, який схопив її за горло так, що вона почала задихатися, а потім зґвалтував її", - говорить глава Словаччини.

Зузана Чапутова вважає, що російські військові втратили офіцерську честь та військову дисципліну.