Президент Сербії привів армію в стан максимальної готовності через ситуацію в Косові

Президент Сербії Александар Вучич привів армію країни до найвищої бойової готовності у зв'язку з напругою в частково визнаному Косові, де відбуваються зіткнення між силами поліції та сербським населенням регіону.
Як повідомляє сербський портал новин Novosti, про це заявив міністр оборони країни Мілош Вучевич.
Як повідомляє сербський портал новин Novosti, про це заявив міністр оборони країни Мілош Вучевич.
Міністр наголосив, що військові готові до виконання будь-якого наказу Вучича. У той самий час він закликав сербське населення частково визнаної країни зберігати спокій.
Раніше сербські ЗМІ повідомляли про ускладнення ситуації на півночі Косова, де значну частину населення становлять етнічні серби. За даними RTS, до будівель органів місцевого самоврядування в Косівській Митровиці, Лепосавичі, Зубін-Потоці та Звечані попрямували колони поліційних бронемашин. При цьому в лікарні Косівської Митровиці журналістам повідомили, що через зіткнення між поліцією та протестувальниками у Звечані постраждали близько десятка людей.
Також з'явилися повідомлення про зіткнення між косовськими спецпризначенцями та сербами, які є співробітниками органів місцевого самоврядування. У цих населених пунктах звучать сирени, які попереджають про небезпеку, перервані заняття у школах. При цьому на шляху до Лепосавича мешканці зводять барикади.
Ситуація на півночі Косова загострилася після того, як напередодні склали присягу нові керівники органів місцевого самоврядування регіону – косовські албанці, оскільки серби бойкотували нещодавні муніципальні вибори.
Також з'явилися повідомлення про зіткнення між косовськими спецпризначенцями та сербами, які є співробітниками органів місцевого самоврядування. У цих населених пунктах звучать сирени, які попереджають про небезпеку, перервані заняття у школах. При цьому на шляху до Лепосавича мешканці зводять барикади.
Ситуація на півночі Косова загострилася після того, як напередодні склали присягу нові керівники органів місцевого самоврядування регіону – косовські албанці, оскільки серби бойкотували нещодавні муніципальні вибори.
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