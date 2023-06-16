Президент Сербії привів армію в стан максимальної готовності через ситуацію в Косові

16:33 26 травня Київ, Україна





Як повідомляє сербський портал новин Novosti, про це заявив міністр оборони країни Мілош Вучевич. Президент Сербії Александар Вучич привів армію країни до найвищої бойової готовності у зв'язку з напругою в частково визнаному Косові, де відбуваються зіткнення між силами поліції та сербським населенням регіону.Як повідомляє сербський портал новин Novosti, про це заявив міністр оборони країни Мілош Вучевич.

"Президент наказав армії підняти бойову готовність на найвищий рівень. Армія розпочала свою діяльність. Те, що робить Курті (прем'єр-міністр Косова Альбін Курті — ред.), веде нас до червоних ліній, це вже не гра, це загрожує безпеці всіх людей, які мешкають у цих районах", - зазначив він.

Міністр наголосив, що військові готові до виконання будь-якого наказу Вучича. У той самий час він закликав сербське населення частково визнаної країни зберігати спокій.

"Ми виконаємо наказ Верховного головнокомандувача і зробимо те, що очікується від сербської армії. Я говорю сербам у Косову, щоб вони були спокійні, не піддавалися на провокації, сценарій, у якому їх зображували б злочинцями. Терор проти сербської громади продовжується. Важливо зберігати спокій і водночас захищати свої права та свободи", - зазначив Вучевич.

Раніше сербські ЗМІ повідомляли про ускладнення ситуації на півночі Косова, де значну частину населення становлять етнічні серби. За даними RTS, до будівель органів місцевого самоврядування в Косівській Митровиці, Лепосавичі, Зубін-Потоці та Звечані попрямували колони поліційних бронемашин. При цьому в лікарні Косівської Митровиці журналістам повідомили, що через зіткнення між поліцією та протестувальниками у Звечані постраждали близько десятка людей.



Також з'явилися повідомлення про зіткнення між косовськими спецпризначенцями та сербами, які є співробітниками органів місцевого самоврядування. У цих населених пунктах звучать сирени, які попереджають про небезпеку, перервані заняття у школах. При цьому на шляху до Лепосавича мешканці зводять барикади.



Ситуація на півночі Косова загострилася після того, як напередодні склали присягу нові керівники органів місцевого самоврядування регіону – косовські албанці, оскільки серби бойкотували нещодавні муніципальні вибори.