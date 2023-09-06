Президент Румунії заперечує падіння російських дронів на території країни

07:54 06 вересня Київ, Україна

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни нібито не падали російські безпілотники, повідомляє News.ro, посилаючись на заяву, яку Клаус Йоганніс зробив перед журналістами.

Йоганніс запевнив журналістів, що жоден дрон або жодна його частина не досягла території Румунії.
"Я можу вам сказати, що до Румунії не прибуло жодної частини, жодного дрону чи жодної іншої частини будь-якого пристрою. Ми повністю контролюємо наш національний простір. Я перевірив абсолютно все і можу заспокоїти населення. Нічого не дійшло до Румунії. Але так, ми стурбовані, тому що ці напади відбуваються на дуже короткій відстані від румунського кордону", - сказав президент Румунії.
За словами президента Румунії, під час останнього саміту країни НАТО визначилися з алгоритмом дій на випадок, якщо "щось впаде на їхню територію", але попередив, що ця інформація є непублічною.
"Безперечно, так, у нас є сценарій. Так, у нас є план на кожен можливий інцидент. Очевидно, це не означає, що ми хочемо, щоби щось подібне сталося. Ми не хочемо, щоб ці інциденти відбувалися на території НАТО, у цьому випадку в Румунії", - сказав Клаус Йоганніс.
Що відомо про падіння дронів росії в Румунії
Вночі 4 вересня росія атакувала південь Одещини дронами типу Shahed-136. У двох громадах Одещини влучили та пошкодили складські та виробничі будівлі, обладнання аграрних та промислових підприємств

Вранці представник МЗС Олег Ніколенко з посиланням на інформацію від ДПСУ зазначив, що вночі під час масованої атаки в районі Ізмаїльського порту на Одещині російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.