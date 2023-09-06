Президент Румунії заперечує падіння російських дронів на території країни

"Я можу вам сказати, що до Румунії не прибуло жодної частини, жодного дрону чи жодної іншої частини будь-якого пристрою. Ми повністю контролюємо наш національний простір. Я перевірив абсолютно все і можу заспокоїти населення. Нічого не дійшло до Румунії. Але так, ми стурбовані, тому що ці напади відбуваються на дуже короткій відстані від румунського кордону", - сказав президент Румунії.