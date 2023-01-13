Президент Польщі погодив розгортання у країні німецького ЗРК Patriot

Польська влада схвалила розміщення в країні німецьких військовослужбовців для обслуговування пускових установок Patriot, повідомляє польське видання PR24.
Відповідний документ підписав президент Польщі Анджей Дуда.
За даними радіостанції Informacyjna, після вихідних до Польщі прибудуть військовослужбовці з Німеччини, які обслуговують пускові установки.
Йдеться про кілька сотень військовослужбовців, які разом із системою протиповітряної та протиракетної оборони Patriot будуть дислоковані у Люблінському регіоні. Місцезнаходження узгоджується із Оперативним командуванням Збройних сил за погодженням з керівництвом Міністерства оборони, зазначає видання.
Відправка до Польщі пускових установок Patriot разом з військовослужбовцями, які обслуговують систему, є наслідком подій у Пшеводові наприкінці минулого року, йдеться в матеріалі. Тоді під час масованого ракетного обстрілу України з боку росії елементи ракет впали на територію Польщі. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.
Як працюють ЗРК Patriot
Зенітні ракетні комплекси Patriot у США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot був використаний у боях на початку 1990-х, під час війни у Перській затоці.
Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління та пускових установок (до восьми), кожна з яких має чотири ракети. Ціна однієї батареї – близько мільярда доларів.
Характеристики станції радіолокації системи:
Відповідний документ підписав президент Польщі Анджей Дуда.
За даними радіостанції Informacyjna, після вихідних до Польщі прибудуть військовослужбовці з Німеччини, які обслуговують пускові установки.
Йдеться про кілька сотень військовослужбовців, які разом із системою протиповітряної та протиракетної оборони Patriot будуть дислоковані у Люблінському регіоні. Місцезнаходження узгоджується із Оперативним командуванням Збройних сил за погодженням з керівництвом Міністерства оборони, зазначає видання.
Відправка до Польщі пускових установок Patriot разом з військовослужбовцями, які обслуговують систему, є наслідком подій у Пшеводові наприкінці минулого року, йдеться в матеріалі. Тоді під час масованого ракетного обстрілу України з боку росії елементи ракет впали на територію Польщі. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.
Як працюють ЗРК Patriot
Зенітні ракетні комплекси Patriot у США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot був використаний у боях на початку 1990-х, під час війни у Перській затоці.
Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління та пускових установок (до восьми), кожна з яких має чотири ракети. Ціна однієї батареї – близько мільярда доларів.
Характеристики станції радіолокації системи:
- максимальна висота перехоплення цілі – 24 кілометри;
- максимальна дальність перехоплення – 80 км;
- мінімальна – три кілометри.
Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля – повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей і здатний збивати не лише літаки та крилаті ракети, а й балістичні.
Українські військові навчатимуть користуватися системою у третій країні, пояснили у Білому домі.
Загалом Patriot вже закупили 16 країн світу: Німеччина, Швеція, Іспанія, Румунія, Греція, Нідерланди, Японія, Кувейт, Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Бахрейн, Йорданія, Катар, Південна Корея.
Загалом Patriot вже закупили 16 країн світу: Німеччина, Швеція, Іспанія, Румунія, Греція, Нідерланди, Японія, Кувейт, Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Бахрейн, Йорданія, Катар, Південна Корея.
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