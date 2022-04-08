Президент Польщі закликав демонтувати Північний потік-2

Газопровід «Північний потік-2», зупинений після вторгнення росії в Україну, має бути демонтований, заявив у четвер президент Польщі Анджей Дуда.
Прокладена дном Балтійського моря труба, яка, як очікувалося, качатиме 55 млрд кубометрів газу щороку, за словами Дуди, створює загрозу для всього Європейського Союзу.
Прокладена дном Балтійського моря труба, яка, як очікувалося, качатиме 55 млрд кубометрів газу щороку, за словами Дуди, створює загрозу для всього Європейського Союзу.
«Ми, як і раніше, вважаємо, що «Північний потік-2» має бути не лише заблоковано, а й демонтовано», - сказав польський президент в інтерв'ю CNN.
Проєкт вартістю 10 млрд євро, з яких половину вклав «Газпром», а решта – п'ять європейських енергокомпаній, спочатку був «політичним за природою, сказав Дуда: його метою було обігнути територію Польщі, країн Балтії та України, давши росії можливість шантажувати газом країни Центральної Європи».
«Тепер ми ясно бачимо, що це у прямому розумінні смертоносно для Європи», - додав він.
"Північний потік-2", нагадаємо, став третьою спробою кремля обігнути Україну газовою трубою. Перша – «Південний потік» – провалилася після анексії Криму, коли будівництво труби дном Чорного моря заблокувала Болгарія.
"Турецький потік", який будували на інфраструктурі «Південного», зіштовхнувся із складнощами у Туреччині. Анкара погодилася прокласти лише дві нитки (одну собі, другу на експорт) замість чотирьох, на які розраховував «Газпром». Експортна потужність «Турецького потоку» становить 15,75 млрд кубометрів на рік – одну шосту від українського транзиту.
Отримавши відсіч у Туреччині, "Газпром" спішно взявся будувати другу нитку "Північного потоку" на 55 млрд кубів. Проєкт планували завершити до 31 грудня 2019 року – дати, коли закінчувався транзитний контракт із «Нафтогазом».
Але повільність уряду Данії, який майже рік роздумував з видачею дозволу на роботу у своїх територіальних водах, загальмувала будівництво, а санкції США, введені наприкінці грудня, зупинили її, коли прокласти залишалося трохи більше 160 км труби.
Опинившись у безвиході, за три тижні до закінчення контракту з «Нафтогазом», російські чиновники були змушені сісти за стіл переговорів, укласти нову транзитну угоду на 5 років, а також виплатити 3 млрд доларів Україні за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Будівництво «Північного потоку-2» було продовжено, всупереч американським санкціям, та завершено у 2021 році. Але отримати дозвіл від газового регулятора Німеччини Газпрому так і не вдалося.
На початку березня, після початку війни в Україні, канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що розгляд заявки російської компанії не актуальний через умови, що «змінилися».
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