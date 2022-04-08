Президент Польщі закликав демонтувати Північний потік-2

20:03 07 квітня Київ, Україна





Прокладена дном Балтійського моря труба, яка, як очікувалося, качатиме 55 млрд кубометрів газу щороку, за словами Дуди, створює загрозу для всього Європейського Союзу. Газопровід «Північний потік-2», зупинений після вторгнення росії в Україну, має бути демонтований, заявив у четвер президент Польщі Анджей Дуда Прокладена дном Балтійського моря труба, яка, як очікувалося, качатиме 55 млрд кубометрів газу щороку, за словами Дуди, створює загрозу для всього Європейського Союзу.



«Ми, як і раніше, вважаємо, що «Північний потік-2» має бути не лише заблоковано, а й демонтовано», - сказав польський президент в інтерв'ю CNN.



Проєкт вартістю 10 млрд євро, з яких половину вклав «Газпром», а решта – п'ять європейських енергокомпаній, спочатку був «політичним за природою, сказав Дуда: його метою було обігнути територію Польщі, країн Балтії та України, давши росії можливість шантажувати газом країни Центральної Європи».



«Тепер ми ясно бачимо, що це у прямому розумінні смертоносно для Європи», - додав він.



"Північний потік-2", нагадаємо, став третьою спробою кремля обігнути Україну газовою трубою. Перша – «Південний потік» – провалилася після анексії Криму, коли будівництво труби дном Чорного моря заблокувала Болгарія.



"Турецький потік", який будували на інфраструктурі «Південного», зіштовхнувся із складнощами у Туреччині. Анкара погодилася прокласти лише дві нитки (одну собі, другу на експорт) замість чотирьох, на які розраховував «Газпром». Експортна потужність «Турецького потоку» становить 15,75 млрд кубометрів на рік – одну шосту від українського транзиту.



Отримавши відсіч у Туреччині, "Газпром" спішно взявся будувати другу нитку "Північного потоку" на 55 млрд кубів. Проєкт планували завершити до 31 грудня 2019 року – дати, коли закінчувався транзитний контракт із «Нафтогазом».



Але повільність уряду Данії, який майже рік роздумував з видачею дозволу на роботу у своїх територіальних водах, загальмувала будівництво, а санкції США, введені наприкінці грудня, зупинили її, коли прокласти залишалося трохи більше 160 км труби.



Опинившись у безвиході, за три тижні до закінчення контракту з «Нафтогазом», російські чиновники були змушені сісти за стіл переговорів, укласти нову транзитну угоду на 5 років, а також виплатити 3 млрд доларів Україні за рішенням Стокгольмського арбітражу.



Будівництво «Північного потоку-2» було продовжено, всупереч американським санкціям, та завершено у 2021 році. Але отримати дозвіл від газового регулятора Німеччини Газпрому так і не вдалося.



На початку березня, після початку війни в Україні, канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що розгляд заявки російської компанії не актуальний через умови, що «змінилися».