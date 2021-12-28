Президент Польщі наклав вето на закон про ЗМІ

Президент Польщі Анджей Дуда 27 грудня наклав вето на суперечливий закон про власність ЗМІ, який, за словами критиків, був спрямований на те, щоб змусити замовкнути новинний канал TVN24.
«Я наклав вето», - сказав Дуда у телевізійній заяві після різкої критики закону з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів.
Нагадаємо, польські законодавці ухвалили цей закон на початку грудня.
Закон не дозволив би компаніям з-за меж Європейської економічної зони володіти контрольним пакетом акцій польських медіакомпаній.
Це змусило б американську групу Discovery продати контрольний пакет акцій TVN, одного з найбільших приватних телеканалів Польщі. TVN24 - його канал новин.
Уряд стверджував, що закон захистить медіаландшафт Польщі від потенційно ворожих суб'єктів, таких як Росія.
Дуда сказав, що згоден із цим принципом, але не слід застосовувати його до чинних ділових та інвестиційних угод.
Повірений у справах США у Варшаві Бікс Аліу закликав Дуду накласти вето на законопроєкт, заявивши, що Вашингтон «вкрай розчарований» цим законодавством.
«Ми очікуємо, що президент Дуда діятиме відповідно до попередніх заяв, щоб використати своє лідерство для захисту свободи слова та бізнесу», - сказав Аліу раніше.
Представник Європейської комісії Крістіан Віганд раніше також заявив, що запропонований закон є «серйозною небезпекою для свободи ЗМІ та плюралізму в Польщі».
На початку цього місяця тисячі поляків протестували проти закону біля президентського палацу у Варшаві, багато хто в натовпі розмахував прапорами ЄС і скандував «Вільні ЗМІ!».
Discovery заявив, що закон «має насторожити будь-яке підприємство, що інвестує в Польщу, та всіх, хто дбає про демократію та свободу преси».
Правляча партія Польщі «Право і справедливість» (PiS) вже контролює громадську телекомпанію TVP, яка стала рупором уряду, та більшу частину регіональної преси.
З моменту обрання ПіС до влади у 2015 році Польща опустилася на 46 позицій у світовому рейтингу свободи преси «Репортери без кордонів» та посіла 64 місце.
«Я наклав вето», - сказав Дуда у телевізійній заяві після різкої критики закону з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів.
Нагадаємо, польські законодавці ухвалили цей закон на початку грудня.
Закон не дозволив би компаніям з-за меж Європейської економічної зони володіти контрольним пакетом акцій польських медіакомпаній.
Це змусило б американську групу Discovery продати контрольний пакет акцій TVN, одного з найбільших приватних телеканалів Польщі. TVN24 - його канал новин.
Уряд стверджував, що закон захистить медіаландшафт Польщі від потенційно ворожих суб'єктів, таких як Росія.
Дуда сказав, що згоден із цим принципом, але не слід застосовувати його до чинних ділових та інвестиційних угод.
Повірений у справах США у Варшаві Бікс Аліу закликав Дуду накласти вето на законопроєкт, заявивши, що Вашингтон «вкрай розчарований» цим законодавством.
«Ми очікуємо, що президент Дуда діятиме відповідно до попередніх заяв, щоб використати своє лідерство для захисту свободи слова та бізнесу», - сказав Аліу раніше.
Представник Європейської комісії Крістіан Віганд раніше також заявив, що запропонований закон є «серйозною небезпекою для свободи ЗМІ та плюралізму в Польщі».
На початку цього місяця тисячі поляків протестували проти закону біля президентського палацу у Варшаві, багато хто в натовпі розмахував прапорами ЄС і скандував «Вільні ЗМІ!».
Discovery заявив, що закон «має насторожити будь-яке підприємство, що інвестує в Польщу, та всіх, хто дбає про демократію та свободу преси».
Правляча партія Польщі «Право і справедливість» (PiS) вже контролює громадську телекомпанію TVP, яка стала рупором уряду, та більшу частину регіональної преси.
З моменту обрання ПіС до влади у 2015 році Польща опустилася на 46 позицій у світовому рейтингу свободи преси «Репортери без кордонів» та посіла 64 місце.
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