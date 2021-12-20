Президент Палестини закликав Ізраїль не підривати рішення щодо створення двох держав

08:03 01 грудень Київ, Україна

Президент Палестини Махмуд Аббас попередив Ізраїль не підривати бачення рішення щодо створення двох держав, яке підтримується міжнародною спільнотою.



"Підрив рішення про співіснування двох держав спонукає центральну раду Організації звільнення Палестини вжити рішучих заходів", - сказав Аббас у телезверненні.



Попередження пролунало лише через кілька днів після того, як Ізраїль схвалив будівництво 372 одиниць поселення у місті Хеврон на півдні Західного берега, за повідомленнями ізраїльських ЗМІ.



Він додав, що палестинці «ніколи не ухвалять продовження (ізраїльської) окупації землі та палестинського народу».



«Палестинська сторона все ще сподівається на досягнення справедливого та всеосяжного миру відповідно до рішення про створення двох держав та міжнародної резолюції під егідою міжнародного квартету», - сказав Аббас.



Нагадаємо, прямі мирні переговори між Ізраїлем та Палестиною були призупинені наприкінці березня 2014 року через глибокі розбіжності з питань, пов'язаних із єврейськими поселеннями та визнанням палестинської держави на кордонах 1967 року.