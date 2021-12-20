Президент Пакистану привітав президента Туреччини з відкриттям мечеті Айя-Софія

13:49 27 липень Київ, Україна

400;">Президент Палестини Махмудом Аббас, у привітанні Ердогана з поновленням роботи мечеті Айя-Софія, висловив надію на те, що цей крок сприятливо позначиться на "ісламському світі".

У канцелярії президента Ердогана повідомили про привітання Палестинської лідера з першим п'ятничним намазом, проведеному в мечеті в Стамбулі.

"Наш президент Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Палестини Махмудом Аббасом. В ході переговорів Махмуд Аббас висловив задоволення у зв'язку з відкриттям мечеті Айя-Софії і передав свої привітання нашому президенту і турецькому народу. Аббас висловив надію, що це історична подія сприятливо позначиться на ісламському світі . В ході переговорів також обговорювалися турецько-палестинські відносини і регіональні події ", - наголошується в поширеному комюніке.

Крім того, Ердоган запевнив Аббаса, що Туреччина продовжить підтримувати Палестину.