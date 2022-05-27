Президентка Молдови скликала 27 травня засідання Вищої ради безпеки

09:46 27 травня Київ, Україна

Президентка Молдови Мая Санду скликала на 27 травня засідання Вищої ради безпеки, щоб обговорити стрімке зростання цін.



Про це повідомляє Newsmaker.



Чиновники обговорять, як вплине на становище країни зростання цін на енергоносії і які механізми потрібні для енергетичного та продовольчого ринку.



Перед цим Нацбанк Молдови представив прогноз, згідно з яким у третьому кварталі 2022 року інфляція у Молдові може сягнути 31%, але далі очікувано знизиться.