Президент Литви розкритикував росіян

11:08 10 травня Київ, Україна

Президент Литви Гітанас Науседа закликав росіян задуматися – як вони стали агресором, жорстокішим, ніж нацисти.



Він назвав історію росії "двозначною" і дивується: як країна, яка пережила стільки мук, докотилася до того, що сама стала причиною болю, мук та смертей.



"Залишається лише побажати і висловити надію на те, що в цей день, який російське суспільство мало б по-справжньому святкувати як перемогу над іншим агресором, іншим окупантом, буде і час задуматися про те, що сьогодні вони такі ж агресори, а іноді й жорстокіші, ніж нацисти під час Другої світової війни", – сказав Науседа.



На його думку, російське суспільство все ще шукає місце, в якому могло б почуватися в безпеці, заспокоїтися та відмовитися від месіанства та імперських ідей.



"Всі інші країни дуже ясно знають, чого хочуть, а росія тим часом мечеться. І, можливо, це було б тільки її проблемою, але, на жаль, це метання боляче позначається на сусідніх країнах, оскільки це метання пов'язане з експансивною зовнішньою політикою росії", - додав Науседа.