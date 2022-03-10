Президент Киргизстану йде у відставку

11:52 15 жовтень Київ, Україна

Пресслужба президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова повідомила про те, що сьогодні, 15 жовтня, глава держави оголосив про складання повноважень.



"Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров і той, хто стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку", - йдеться в заяві.



"Закликаю Жапарова та інших політиків відвести своїх прихильників зі столиці країни і повернути мирне життя жителям Бішкеку", - заявив Жеенбеков.



Напередодні Жеенбеков обіцяв, що піде у відставку після парламентських виборів, дату яких повинні назвати в найближчі місяць-два.



