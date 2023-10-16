Президент Колумбії порівняв ЦАХАЛ із нацистами, Ізраїль відповів

09:13 16 жовтня Київ, Україна

Ізраїль оголосив про припинення експорту до Колумбії послуг та засобів безпеки після того, як колумбійський президент Густаво Петро порівняв ізраїльську армію з нацистами, коли його попросили засудити напад ХАМАС.



Про це повідомив речник МЗС Ізраїлю Ліор Хайат.



Також Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла Колумбії Маргариту Манхарес на бесіду після коментарів колумбійського президента Густаво Петро.

"На зустрічі послу ясно дали зрозуміти, що заяви її президента були сприйняті в Ізраїлі з шоком з огляду на варварську терористичну атаку ХАМАС, під час якої було вбито понад 1300 ізраїльтян і викрадено понад 150 безневинних мирних жителів", - написав спікер Ліор.

Представник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят також додав, що Ізраїль засуджує заяви президента Колумбії, які є підтримкою жахливих дій терористів ХАМАС, розпалюють антисемітизм, завдають шкоди представникам держави Ізраїль та загрожують безпеці єврейської громади в Колумбії.

"Першим заходом у відповідь Ізраїль вирішив припинити експорт безпеки до Колумбії", - повідомив Хаят.

У відповідь Густаво Петро заявив, що не боїться дипломатичного розриву з Ізраїлем і закликав Латинську Америку підтримати Колумбію.

"Якщо нам доведеться призупинити зовнішні відносини з Ізраїлем, ми їх припинимо. Ми не підтримуємо геноциди. Президента Колумбії не ображають. Я закликаю Латинську Америку продемонструвати справжню солідарність із Колумбією. А якщо цього не станеться, то останнє слово скаже розвиток історії", - написав глава Колумбії.

Кілька днів тому президент Колумбії Густаво Петро опублікував відео, на якому міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив про "повну блокаду" та припинення надходження продовольства та палива до Гази, де проживає 2,3 мільйона людей.

Esto decían los Nazis de los judíos. Los pueblos democráticos no можуть спричинити, що el nazismo se restablezca en la política internacional.Isreaelies y palestinos son seres humanos, sujetos del derecho internacional. Цей discurs del odio si prosigue solo traerá un holocausto. https://t.co/9missB9LwN - Gustavo Petro (@petrogustavo) October 9, 2023